На Украине подали в суд на Порошенко за блокировку российских сайтов

Украинский юрист и правозащитник Роман Лихачев обратился в Верховный административный суд Украины с требованием признать незаконной блокировку российских сайтов. Текст искового заявления он разместил на своей странице в Facebook.
Ответчиками по иску Лихачева должны выступить президент страны Петр Порошенко, подписавший указ о введении санкций против российских компаний, и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
В комментарии к заявлению он отметил, что не намерен «мириться с таким беззаконным и безнаказанным нарушением прав граждан». «Дело не в «ВКонтакте» и не в «Одноклассниках» и т.д. Дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать? Запретить дышать? Мы же страна, которая движется в Европу, а делаем то, что делает Северная Корея», — подчеркнул Лихачев.
Кроме того, в комментариях к записе в Facebook Лихачев отметил, что рассчитывает на то, что суд рассмотрит иск к Порошенко «без давления». «Посмотрите на США. Там решения президента спокойно приостанавливают и обжалуют. Это нормальная практика», — заявил он.
Указ о введении санкций в отношении ряда российских компаний и физических лиц Петр Порошенко подписал 15 мая. Под ограничительные меры попали некоторые интернет-компании, в том числе «Яндекс», Mail.ru, социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Украинские провайдеры уже начали блокировку сайтов этих ресурсов. В то же время председатель интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что при нынешнем состоянии сетей на Украине выполнить указ президента невозможно, поскольку на это потребуются значительные финансовые вложения и техническое переоснащение.
Порошенко не «ВКонтакте»: зачем Украина отказалась от российских соцсетей