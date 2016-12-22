Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Конгресс США принял законопроект о санкциях против союзников Асада 05:49 В московском офисе группы компаний ПИК прошли обыски 12:54 Светлана Алексиевич опровергла сообщение о своей смерти 12:33 В Турции перевернулся автобус с туристами из СНГ 11:03 Усманов обвинил Навального во лжи и назвал его неучем 10:42 Глава МИД Турции назвал недостаточными усилия НАТО по защите страны 12:18 В Ura.ru пришли с обыском по делу о клевете на экс-генпрокурора Скуратова 12:04 Горняки в Забайкалье отказались выходить из шахты из-за задержки зарплаты 09:48 Хамитов не сможет войти в руководство «Башнефти» по приглашению Сечина 11:51 В США умер фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл 11:10 Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандала вокруг Трампа 02:43 Солиста «Би-2» привлекли к ответственности за хранение марихуаны 11:24 Российские правозащитники вывезли из Чечни более 40 геев 11:03
Лента новостей 13:23 МСК
Президент Армении отправил в отставку правительство республики Политика, 13:08 Лучшие предложения рынка наличной валюты  13:00   USD НАЛ. Покупка 57,70 Продажа 57,85 EUR НАЛ. 64,31 64,30 В московском офисе группы компаний ПИК прошли обыски Бизнес, 12:54 РЖД ответили на сообщения об отмене железнодорожного сообщения с Украиной Политика, 12:53 Курс евро на завтра  12:51 EUR ЦБ 63.9967 +1.0399 Курс доллара на завтра  12:51 USD ЦБ 57.4683 +0.7300 В Раде отклонили введение санкций против Януковича и его окружения Политика, 12:42 Светлана Алексиевич опровергла сообщение о своей смерти Общество, 12:33 В центре Москвы в аварии с маршруткой погибли два человека Общество, 12:27 ФАС возбудит дело против LG из-за цен на смартфоны Технологии и медиа, 12:24 Глава МИД Турции назвал недостаточными усилия НАТО по защите страны Политика, 12:18 В Свердловской области над колонией сбили квадрокоптер с телефонами Общество, 12:08 Курс фунта к доллару достиг семимесячного максимума Финансы, 12:08 Минюст назвал условия изъятия единственного жилья у должников Финансы, 12:07 В Ura.ru пришли с обыском по делу о клевете на экс-генпрокурора Скуратова Общество, 12:04 В Киеве красной краской облили памятник генералу Ватутину Политика, 12:01 Хамитов не сможет войти в руководство «Башнефти» по приглашению Сечина Бизнес, 11:51 «Спартак» сделал предложение бывшему защитнику «Барселоны» Спорт, 11:31 СМИ опубликовали видео с перевернувшимся в Турции автобусом с туристами Общество, 11:29 Facebook оштрафовали на €110 млн за обман при приобретении WhatsApp Технологии и медиа, 11:25 Солиста «Би-2» привлекли к ответственности за хранение марихуаны Общество, 11:24 В США умер фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл Общество, 11:10 Российские правозащитники вывезли из Чечни более 40 геев Общество, 11:03 В Турции перевернулся автобус с туристами из СНГ Общество, 11:03 Губернатор Забайкалья выехала к месту забастовки 80 шахтеров Общество, 10:53 Суд отказался прекратить рассмотрение иска Усманова к Навальному Политика, 10:49 Усманов обвинил Навального во лжи и назвал его неучем Политика, 10:42 Тренер «Зенита» назвал некорректными высказывания Виталия Мутко Спорт, 10:41
Конгресс США принял законопроект о санкциях против союзников Асада
Материалы по теме США расширили санкции в связи с иранской ядерной программой Власти США расширили санкционный список в отношении Сирии США обвинили Сирию в создании крематория для сокрытия массовых казней В Совфеде ответили на сообщения о поставке российских гаубиц в Сирию
05:49
Георгий Тадтаев
Конгресс США принял законопроект о санкциях против союзников Асада

Башар Асад

Фото: Syrian Presidency / AP
Война в Сирии
Постпред США при ООН попросил Россию признать «ужасы» режима Асада 16 мая, 08:00 Представитель Трампа заявил о «завершающей стадии» битвы за Мосул 15 мая, 21:27 Еще 102 материала
Конгресс США принял законопроект о санкциях против лиц, которые поддерживают режим Башара Асада. Спикер палаты представителей отметил, что основной целью новых санкций могут стать Россия и Иран

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, подразумевающий возможность введения санкций против союзников Башара Асада, сообщает The Hill. В соответствии с законопроектом новые санкции могут быть введены против Ирана и России.

Законопроект, текст которого размещен на сайте американского законодательного органа, обязывает наложить санкции на те силы, которые оказывают поддержку Башару Асаду. В частности, санкции могут быть введены в отношении лиц, участвующих в продаже или передаче режиму Башара Асада вооружений и военных технологий, которые могут быть использованы «для нарушения прав человека», или оказыващих финансовую помощь официальному Дамаску. В случае принятия этого законопроекта президент США будет обязан ввести в отношении этих лиц санкционные меры в течение 30 дней. 

Кроме того, законопроект требует от Белого дома предоставить доклад о возможности введения бесполетных зон над территорией Сирии и влиянии подобного решения на гуманитарную ситуацию в стране и процесс борьбы с терроризмом. Также в нем предлагается оценить возможность установления в Сирии зон безопасности. 

В законопроекте также отмечается, что санкции могут быть сняты президентом в том случае, если будет заключено международное соглашение о прекращении гражданской войны в Сирии. Кроме того, отменить ограничительные меры в отношении иностранных граждан Белый дом сможет в том случае, если будет доказано, что «воздушное пространство над Сирией более не используется сирийским правительством и связанными с ним силами для атак против мирного населения».

Как отметил спикер палаты представителей Пол Райан, «с помощью этих новых санкций мы продолжим затягивать гайки в отношении сирийского режима и его наиболее значимых сторонников, включая Иран и Россию».

После принятия законопроекта палатой представителей он должен быть направлен на рассмотрение в сенат. Как отмечает The Hill, подобный законопроект уже был принят палатой представителей в ноябре 2016 года, однако был отозван перед прохождением голосования в сенате.

Главным автором законопроекта The Hill называет представителя партии демократов в комитете по иностранным делам палаты Элиота Энгеля. Комментируя предложенный им законопроект, Энгель отметил, что он должен нанести удар по всем сторонникам Башара Асада, которого он назвал Мясником. «Если вы поддерживаете этого убийцу, если вы помогаете Мяснику в Дамаске продолжать насилие против собственного народа, вы столкнетесь с последствиями», — цитирует Энгеля The Washington Examiner.

Накануне, 17 мая, стало известно, что Минфин США расширил санкционный список в отношении руководства Сирии и связанных с ним лиц. До этого, 9 мая, Дональд Трамп подписал указ о продлении на год односторонних санкций в отношении Сирии. Кроме того, накануне были также введены санкции против новых должностных лиц Ирана, связанных с ракетной программой страны. 

Теги
санкции, Сирия, конгресс США, палата представителей США
Другие материалы РБК
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
Светская хроника: до Москвы дошла нашумевшая на весь мир вечеринка
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Больше штрафы, дороже страховки: водителей ждет масса нововведений
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку