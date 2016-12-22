Конгресс США принял законопроект о санкциях против союзников Асада

Башар Асад Фото: Syrian Presidency / AP

Конгресс США принял законопроект о санкциях против лиц, которые поддерживают режим Башара Асада. Спикер палаты представителей отметил, что основной целью новых санкций могут стать Россия и Иран

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, подразумевающий возможность введения санкций против союзников Башара Асада, сообщает The Hill. В соответствии с законопроектом новые санкции могут быть введены против Ирана и России.

Законопроект, текст которого размещен на сайте американского законодательного органа, обязывает наложить санкции на те силы, которые оказывают поддержку Башару Асаду. В частности, санкции могут быть введены в отношении лиц, участвующих в продаже или передаче режиму Башара Асада вооружений и военных технологий, которые могут быть использованы «для нарушения прав человека», или оказыващих финансовую помощь официальному Дамаску. В случае принятия этого законопроекта президент США будет обязан ввести в отношении этих лиц санкционные меры в течение 30 дней.

Кроме того, законопроект требует от Белого дома предоставить доклад о возможности введения бесполетных зон над территорией Сирии и влиянии подобного решения на гуманитарную ситуацию в стране и процесс борьбы с терроризмом. Также в нем предлагается оценить возможность установления в Сирии зон безопасности.

В законопроекте также отмечается, что санкции могут быть сняты президентом в том случае, если будет заключено международное соглашение о прекращении гражданской войны в Сирии. Кроме того, отменить ограничительные меры в отношении иностранных граждан Белый дом сможет в том случае, если будет доказано, что «воздушное пространство над Сирией более не используется сирийским правительством и связанными с ним силами для атак против мирного населения».

Как отметил спикер палаты представителей Пол Райан, «с помощью этих новых санкций мы продолжим затягивать гайки в отношении сирийского режима и его наиболее значимых сторонников, включая Иран и Россию».

После принятия законопроекта палатой представителей он должен быть направлен на рассмотрение в сенат. Как отмечает The Hill, подобный законопроект уже был принят палатой представителей в ноябре 2016 года, однако был отозван перед прохождением голосования в сенате.

Главным автором законопроекта The Hill называет представителя партии демократов в комитете по иностранным делам палаты Элиота Энгеля. Комментируя предложенный им законопроект, Энгель отметил, что он должен нанести удар по всем сторонникам Башара Асада, которого он назвал Мясником. «Если вы поддерживаете этого убийцу, если вы помогаете Мяснику в Дамаске продолжать насилие против собственного народа, вы столкнетесь с последствиями», — цитирует Энгеля The Washington Examiner.

Накануне, 17 мая, стало известно, что Минфин США расширил санкционный список в отношении руководства Сирии и связанных с ним лиц. До этого, 9 мая, Дональд Трамп подписал указ о продлении на год односторонних санкций в отношении Сирии. Кроме того, накануне были также введены санкции против новых должностных лиц Ирана, связанных с ракетной программой страны.