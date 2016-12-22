Трамп рассказал об ожиданиях от работы спецпрокурора по России

Президент США Дональд Трамп прокомментировал назначение спецпрокурора на дело о его связях с Россией. По мнению президента, Роберт Мюллер не сможет выявить какие-то новые факты во время расследования.
Трамп подчеркнул, что уже неоднократно заявлял о бессмысленности подобного расследования. «Тщательное расследование лишь подтвердит то, что мы уже знаем — нет никаких связей между моей предвыборной кампанией и зарубежным вмешательством», — заявил он. При Трамп отметил, что с нетерпением ожидает конца расследования.
Впервые спецпрокурора на дело о вмешательстве России в выборы в США предложили в феврале. Представители демократической партии обвинили генпрокурора страны, Джеффа Сшнса в том, что он не подходит на эту роль из-за близких связей с Трампом и предполагаемых контактов с Россией. Вскоре стало известно, что Сешнс несколько раз встречался с послом России в США Сергеем Кисляком до своего назначения. После этого Сешнс заявил о своем самоотводе по любым делам, связанным с предвыборной кампанией Трампа.
Решение о назначении спецпрокурора на дело о связях Трампа с Россией минюст США принял накануне, 17 марта. Как стало известно, им станет экс-глава ФБР Роберт Мюллер.