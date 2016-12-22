Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
Трамп рассказал об ожиданиях от работы спецпрокурора по России 03:14 В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией 01:26 СМИ сообщили о желании Трампа создать на Ближнем Востоке аналог НАТО 00:57 Белый дом назвал имена кандидатов на пост главы ФБР Вчера, 23:52 WSJ узнала о возможной связи ВЭБа со строительством отеля Трампа в Канаде Вчера, 23:40 США расширили санкции в связи с иранской ядерной программой Вчера, 21:42 Минобороны Нидерландов заявило о пролете Су-24 рядом с фрегатом Evertsen Вчера, 21:32 «Дождь» узнал о создании клипа Алисы Вокс по заказу экс-сотрудника Кремля Вчера, 21:31 Трамп пожаловался на плохое обращение с собой Вчера, 20:57 Польские военные заявили о перехвате российского самолета-разведчика Вчера, 20:48 В Кремле отказались назначать Железняка куратором парламента Вчера, 20:36 Васильева призвала дать протестующей молодежи «самое хорошее» Вчера, 19:48 AP узнало о небрежном обращении с секретными документами в штабе Трампа Вчера, 19:31 Возвращение к старому: как Эрдоган пытается вновь подружиться с Америкой Вчера, 19:23 В Лондоне арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта Вчера, 19:15 Во Франции в новое правительство вошли социалисты и правоцентристы Вчера, 19:14 В РПЦ предложили депутатам запретить аборты Вчера, 19:06 Указ о мерах безопасности на время футбольных турниров ФИФА смягчат Вчера, 18:55 Киев допустил использование «Яндекс.Пробки» для планирования наступления Вчера, 18:48 Литва предоставила убежище двум подвергшимся преследованиям геям из Чечни Вчера, 18:21 Бывшего главу города Иваново осудили за взятку Вчера, 17:19
Лента новостей 3:28 МСК
Король Нидерландов признался в тайной работе пилотом авиалайнера Общество, 02:45 Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандала вокруг Трампа Финансы, 02:43 У берегов Камчатки загорелся рыболовецкий траулер Общество, 02:08 СМИ узнали о создании в ИГ подразделения экспертов по химическому оружию Общество, 01:47 В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией Политика, 01:26 СМИ сообщили о желании Трампа создать на Ближнем Востоке аналог НАТО Политика, 00:57 В Волгограде снесут пострадавший от взрыва газа дом Общество, 00:21 «Монако» впервые за 17 лет стал чемпионом Франции по футболу Спорт, 00:01 Совладелец водочного завода «Кристалл» откроет продуктовую сеть Бизнес, 00:00 Белый дом назвал имена кандидатов на пост главы ФБР Политика, Вчера, 23:52 WSJ узнала о возможной связи ВЭБа со строительством отеля Трампа в Канаде Политика, Вчера, 23:40 В Турции задержали туриста из России за кражу в пятизвездочном отеле Общество, Вчера, 23:16 СКР возбудил дело после избиения фельдшера скорой помощи в Пскове Общество, Вчера, 22:59 Россияне узнают о подключении к пенсионной системе из трудового договора Финансы, Вчера, 22:55 На юге Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в 8 раз Общество, Вчера, 22:29 «Спартаку» вручили чемпионский кубок после крупной победы Спорт, Вчера, 22:22 Google представила бета-версию операционной системы Android O Технологии и медиа, Вчера, 22:19 Минфин пополнит Резервный фонд на 600 млрд руб. по итогам года Экономика, Вчера, 22:08 США выразили обеспокоенность после драки демонстрантов с охраной Эрдогана Общество, Вчера, 22:04 Жителей пятиэтажек предложили переселить по соседству с «Ночными волками» Бизнес, Вчера, 21:43 США расширили санкции в связи с иранской ядерной программой Политика, Вчера, 21:42 ЦСКА сохранил отрыв от «Зенита» в борьбе за место в Лиге чемпионов Спорт, Вчера, 21:37 Предпринимателей стали чаще отправлять под домашний арест вместо СИЗО Экономика, Вчера, 21:35 Минобороны Нидерландов заявило о пролете Су-24 рядом с фрегатом Evertsen Политика, Вчера, 21:32 «Дождь» узнал о создании клипа Алисы Вокс по заказу экс-сотрудника Кремля Политика, Вчера, 21:31 Открытие 70-го Каннского кинофестиваля. Фоторепортаж Фотогалерея, Вчера, 21:17 На «Открытие Арене» задержали солиста группы «Би-2» за марихуану Общество, Вчера, 21:12 Возможного фигуранта дела полковника Захарченко уволили из Росгвардии Общество, Вчера, 21:11
Трамп рассказал об ожиданиях от работы спецпрокурора по России
Материалы по теме В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией Маккейн призвал создать спецкомитет по расследованию против России В США допустили назначение спецпрокурора по России В США предложили назначить на дело о связи Трампа с Россией спецпрокурора
03:14
Трамп рассказал об ожиданиях от работы спецпрокурора по России

Президент США Дональд Трамп прокомментировал назначение спецпрокурора на дело о его связях с Россией. По мнению президента, Роберт Мюллер не сможет выявить какие-то новые факты во время расследования.

Трамп подчеркнул, что уже неоднократно заявлял о бессмысленности подобного расследования. «Тщательное расследование лишь подтвердит то, что мы уже знаем — нет никаких связей между моей предвыборной кампанией и зарубежным вмешательством», — заявил он.​ При Трамп отметил, что с нетерпением ожидает конца расследования.

Впервые спецпрокурора на дело о вмешательстве России в выборы в США предложили в феврале. Представители демократической партии обвинили генпрокурора страны, Джеффа Сшнса в том, что он не подходит на эту роль из-за близких связей с Трампом и предполагаемых контактов с Россией. Вскоре стало известно, что Сешнс несколько раз встречался с послом России в США Сергеем Кисляком до своего назначения. После этого Сешнс заявил о своем самоотводе по любым делам, связанным с предвыборной кампанией Трампа. 

Решение о назначении спецпрокурора на дело о связях Трампа с Россией минюст США принял накануне, 17 марта. Как стало известно, им станет экс-глава ФБР Роберт Мюллер. 

Теги
США, Дональд Трамп, вмешательство России, спецпрокурор
Другие материалы РБК
Курс выживания в Грузии: застолья, деликатесы, мифы и жители
14 секретных фактов, историй и тостов о Грузии
Транзитная скидка: как сэкономить на перелетах
Новый фильм, собравший в прокате уже $200 млн, стал мировым хитом
Как бороться с парковкой около дома
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку