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У берегов Камчатки загорелся рыболовецкий траулер
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02:08
У берегов Камчатки загорелся рыболовецкий траулер

На рыболовецком траулере «Капитан Чернов», находящемся в охотском море у берегов Камчатки, произошел пожар. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова начальника Петропавловск-Камчатского морского спасательного подцентра Артура Реца.

По его словам, на борту судна в момент возгорания находилось 27 человек. Большинство из них уже покинуло корабль и перешло на находящийся рядом траулер «Реал». По последним данным, погибших и пострадавших нет. «На борту «Капитана Чернова» остаются пять человек во главе с капитаном, которые пытаются потушить пожар своими силами. Им также помогают моряки с соседних судов», — рассказал Рец. Сейчас на судне наблюдается сильное задымление, которое мешает найти источник возгорания, судно обесточено.

В район бедствия было направлено спасательное судно «Суворовец». Однако добраться до горящего траулера оно сможет не раньше, чем через два дня. 

В апреле в Керченском проливе затонуло судно «Герои Арсенала». Сухогруз раскололся на две части во время шторма. на его борту находились 12 человек, в том числе граждане России, Украины и Грузии. Во время спасательных работ удалось спасти жизнь одному украинскому моряку, также были обнаружены тела еще трех человек. Остальные члены экипажа остались пропавшими без вести.  

Теги
море, Камчатка, траулер, Пожар
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