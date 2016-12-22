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СМИ сообщили о желании Трампа создать на Ближнем Востоке аналог НАТО
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СМИ сообщили о желании Трампа создать на Ближнем Востоке аналог НАТО

Президент США Дональд Трамп намерен в ходе своей поездки в Саудовскую Аравию предложить создать в регионе аналогичную НАТО военную организацию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. 

По данным агентства войти в нее будет предложено странам Персидского залива, которые традиционно являются союзниками США — Саудовской Аравии, Бахрейну, Кувейту, Катару, Оману и Объединенным Арабским Эмиратам.

Информацию об этом также подтверждает Washington Post со ссылкой на собственные источники. «У всех нас общий враг, и все мы хотим одного и того же», — цитирует издание чиновника в Белом доме. Washington Post и Reuters отмечают, что предложение о создании подобного альянса появилось достаточно давно, однако попытка сформировать «арабское НАТО» упиралась в противоречия стран региона, в том числе и по вопросу Сирии. 

Источники отмечают, что создание военного альянса на Ближнем Востоке должно произойти в рамках стратегии Трампа «Америка прежде всего», по которой усилия и затраты по обеспечению региональной безопасности перекладываются на плечи союзников. Кроме того, за счет новых военных заказов с Ближнего Востока планируется создать новые рабочие места внутри самих США. 

О перспективе создания подобного союза еще в феврале писало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники на Ближнем Востоке. По данным издания, США и Израиль в состав подобного союза войти не должны, хотя и могут оказывать ему поддержку по военной линии и линии разведки. Кроме того, источники сообщали, что вероятными членами этой структуры могут стать также Египет и Иордания.

Ранее стало известно, что во время поездки Трампа в Саудовскую Аравию планируется заключение крупных контрактов по поставке вооружения в эту ближневосточную страну. Сумму сделок источники оценили в $100 млрд. По данным агентства Reuters, речь может идти о поставках в королевство систем противоракетной обороны THAAD, боевых машин пехоты Bradley, самоходных артиллерийских установок M109, четырех военных кораблей и высокоточных авиабомб. Вскоре после этого источники Bloomberg в Саудовской Аравии сообщили о намерении Эр-Рияда вложить в американскую экономику $40 млрд. 

Теги
НАТО, Ближний Восток
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