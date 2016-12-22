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Google представила бета-версию операционной системы Android O
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Google представила бета-версию операционной системы Android O
Технологии и медиа, 17 май. 22:19
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Google представила бета-версию операционной системы Android O

Американская IT-компания Google на ежегодной конференции Google I/O официально представила бета-версию своей операционной системы Android O, которая станет доступна пользователям уже в 2017 году. Онлайн-трансляция мероприятия велась на канале корпорации на видеохостинге YouTube.

Разработчики сделали упор на оптимизации работы операционной системы, в частности обеспечили платформу возможностью сокращать подачу интернет-трафика и данных с GPS в открытые в фоновом режиме приложения.

Новинкой стала функция picture-in-picture (англ. «картинка-в-картинке»), которая позволяет сразу двум приложениям одновременно работать на экране мобильного устройства. Например, можно будет запустить видеоплеер и одновременно набирать текст в другом приложении. Размер окон можно будет регулировать вручную. Для того чтобы закрыть одно из окон, необходимо будет просто опустить иконку программы в нижний угол экрана.

Компания добавила в магазин приложений расширение, которое будет бороться с вредоносными программами на основе машинного обучения. Также одним из нововведений стала функция предварительного просмотра уведомлений, которые поступают в приложения. Так, над иконками появятся текстовые «облака», а удерживая иконку приложения, можно будет, не открывая его, прочитать уведомление.​

Бета-версию новой операционной системы можно будет установить на устройства Nexus 5X/6P, Pixel и Pixel XL, Nexus Player и Pixel С, она уже доступна на официальном сайте Google.

Теги: Google , Android , Операционная система
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