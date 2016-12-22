США расширили санкции в связи с иранской ядерной программой

США ввели санкции в отношении двух чиновников Министерства обороны Ирана и одной иранской компании в связи с программой по созданию баллистических ракет в стране. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.
Санкции в отношении иранских чиновников были введены после того, как в администрации президента США Дональда Трампа заявили о продлении санкций в отношении Ирана, сообщает Reuters.
По данным агентства, санкции были введены в отношении иранских чиновников Мортеза Фарасатпуры и Рахима Ахмади. Фарасатпур занимается продажей и доставкой взрывчатых веществ для сирийского правительства. Ахмади является директором иранской группы Shahid Bakeri Industries Group, которая отвечает за иранскую ракетную программу. Помимо этого под санкции попала иранская компания Iranian Novini System Management.
Также санкции были введены в отношении китайского чиновника Руана Рунлинга за поддержку программы по созданию баллистических ракет в Иране. Кроме того, под санкции попали три китайские компании: Shanghai Gang Quan Trade Co., Shanghai North Begins International и Shanghai North Transway International Trading Co.
Ранее, 3 февраля, США расширили санкции против Ирана. Санкции также были связаны с иранской ядерной программой, а также «дестабилизирующими действиями в регионе». Санкции коснулись юрлиц и физлиц, имеющих отношение к поставкам Ирану технологий для развития иранской ракетной программы, а также тех, кто поддерживал радикальное движение «Хезболла».