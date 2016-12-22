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На «Открытие Арене» задержали солиста группы «Би-2» за марихуану

Егор «Лева Би-2» Бортник

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
В Москве на стадионе «Открытие Арена» задержали солиста «Би-2» Егора Бортника (Лёва Би-2) за попытку пронести на футбольный матч марихуану. Задержанный находится в отделении полиции

Сотрудники правоохранительных органов задержали во время футбольного матча «Спартак» — «Терек» на стадионе «Открытие Арена» в Москве солиста музыкальной рок-группы «Би-2» Егора Бортника, выступающего под псевдонимом Лёва Би-2. У музыканта был изъят пакетик с марихуаной, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Пресс-служба ГУ МВД по Москве имени задержанного не называет. «В ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча «Спартак» — «Терек» задержан гражданин по подозрению в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота», — приводит агентство слова представителя пресс-службы полиции. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

​Источник РБК в правоохранительных органах столицы подтвердил, что задержанный на стадионе «Открытие Арена» за хранение «вещества, похожего на марихуану», — солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лёва).

«По данному факту проводится проверка. Изъятое вещество будет исследовано. Задержанный доставлен для разбирательств в отдел полиции по району Покровское-Стрешнево», — рассказал собеседник РБК.

Директор группы «Би-2» Руслан Волков заявил РБК, что ему ничего неизвестно о задержании Егора Бортника (Лёвы) на стадионе «Открытие Арена». «Участники группы сейчас находятся в отпуске. Лёва со мной не связывался. Что произошло, я не в курсе», — отметил Волков. 

Теги
Москва, "Открытие Арена", Лева
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