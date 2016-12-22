На «Открытие Арене» задержали солиста группы «Би-2» за марихуану

Сотрудники правоохранительных органов задержали во время футбольного матча «Спартак» — «Терек» на стадионе «Открытие Арена» в Москве солиста музыкальной рок-группы «Би-2» Егора Бортника, выступающего под псевдонимом Лёва Би-2. У музыканта был изъят пакетик с марихуаной, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве имени задержанного не называет. «В ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча «Спартак» — «Терек» задержан гражданин по подозрению в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота», — приводит агентство слова представителя пресс-службы полиции. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
Источник РБК в правоохранительных органах столицы подтвердил, что задержанный на стадионе «Открытие Арена» за хранение «вещества, похожего на марихуану», — солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лёва).
«По данному факту проводится проверка. Изъятое вещество будет исследовано. Задержанный доставлен для разбирательств в отдел полиции по району Покровское-Стрешнево», — рассказал собеседник РБК.
Директор группы «Би-2» Руслан Волков заявил РБК, что ему ничего неизвестно о задержании Егора Бортника (Лёвы) на стадионе «Открытие Арена». «Участники группы сейчас находятся в отпуске. Лёва со мной не связывался. Что произошло, я не в курсе», — отметил Волков.