Энергетики заявили о начале отключения горячей воды в Москве 22 мая

Профилактические отключения горячей воды в Москве начнутся 22 мая. Об этом в пресс-службе ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» сообщили агентству «Интерфакс».
По данным агентства, отключение воды продлится не более десяти дней.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Павла Ливинского, систему отопления в столице начнут отключать с 8:00 18 мая. Начало отключения отопления связано с благоприятными погодными условиями.
В течение пяти дней от тепла последовательно отключат промышленные, административные, жилые здания, школы, детские сады и лечебные учреждения, уточнил Ливинский.
Ранее власти Москвы сообщали об отключении отопления в столице с 1 мая. Кроме того, Московская объединенная энергетическая компания заявила о сроках отключения горячей воды с 10 мая и до 25 августа, однако позднее энергетикам пришлось перенести профилактические работы и отключение отопления из-за наступившего похолодания.