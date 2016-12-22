Васильева призвала дать протестующей молодежи «самое хорошее»

Глава Минобрнауки Ольга Васильева призвала работать с протестной молодежью, предлагая ей «самое хорошее». Об этом министр заявила в ходе выступления на коллегии Росмолодежи, передает «Интерфакс».

Васильева признала наличие «протестных настроений» в обществе и сравнила их с событиями 1862 года (волнения студентов, которые привели к закрытию Санкт-Петербургского университета. — РБК). Министр добавила, что молодежи всегда было свойственно протестовать, в связи с чем, по словам Васильевой, государство должно обратить на протесты внимание и «что-то предложить молодым людям».

Ранее эксперты «Петербургской политики» сообщили, что Кремль либо найдет позитивную повестку в общении с молодежью, либо постарается отвлечь ее от политики и митингов. Игнорировать протесты нового поколения уже не удастся, отмечали политологи.

Политологи приурочили доклад к антикоррупционным митингам, которые 26 марта прошли во многих городах России. По данным «ОВД-Инфо», на протестной акции было много подростков: 75 из 1043 задержанных оказались несовершеннолетними.