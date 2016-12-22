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Суд задержал фигуранта дела о взятке бывшему вице-губернатору Петербурга

Генеральный директор компании «Стройэлектромонтаж № 5» Василий Сливкин задержан в Санкт-Петербурге в рамках расследования дела о даче взятки бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным пресс-службы МВД, задержанному ранее было предъявлено обвинение в мошенничестве в рамках расследования дела о хищении около 290 млн руб. при строительстве стадиона «Зенит Арена».

В сообщении МВД имя задержанного не называется. По данным «Фонтанки», при выходе из СИЗО по истечении срока содержания под стражей Сливкин был снова задержан. Как сообщает издание, вероятно, задержание 17 мая связано с новым уголовным делом.

Сливкин был задержан в мае прошлого года по подозрению в мошенничестве, 6 мая 2017 года гендиректор был арестован по подозрению в даче взятки бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Марату Оганесяну. По данным следствия, в 2015 году Василий Сливкин через посредников передал действующему тогда вице-губернатору взятку в размере 20 млн руб. на выполнение работ по освещению стадиона. 

Теги
суд, взятки, «Зенит Арена»
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