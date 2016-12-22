Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
В Ростовской области Росгвардия нашла схрон с крупной партией оружия Вчера, 18:09 Король Нидерландов признался в тайной работе пилотом авиалайнера 02:45 У берегов Камчатки загорелся рыболовецкий траулер 02:08 СМИ узнали о создании в ИГ подразделения экспертов по химическому оружию 01:47 В Волгограде снесут пострадавший от взрыва газа дом 00:21 В Турции задержали туриста из России за кражу в пятизвездочном отеле Вчера, 23:16 СКР возбудил дело после избиения фельдшера скорой помощи в Пскове Вчера, 22:59 На юге Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в 8 раз Вчера, 22:29 США выразили обеспокоенность после драки демонстрантов с охраной Эрдогана Вчера, 22:04 Открытие 70-го Каннского кинофестиваля. Фоторепортаж Вчера, 21:17 На «Открытие Арене» задержали солиста группы «Би-2» за марихуану Вчера, 21:12 Возможного фигуранта дела полковника Захарченко уволили из Росгвардии Вчера, 21:11 Энергетики заявили о начале отключения горячей воды в Москве 22 мая Вчера, 20:24 Прощание с актером Олегом Видовым пройдет 20 мая в Лос-Анджелесе Вчера, 20:20 Следствие заявило о признании вины фигурантами «дела о резиденции Путина» Вчера, 19:22 Указ о мерах безопасности на время футбольных турниров ФИФА смягчат Вчера, 18:55 Суд задержал фигуранта дела о взятке бывшему вице-губернатору Петербурга Вчера, 18:54 Transparency назвала Ресина ключевым разработчиком закона о реновации Вчера, 18:12 Под Тюменью завотделением больницы заподозрили в краже 1 млн руб. Вчера, 18:02 Полковника Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тыс. Вчера, 17:51 Мединский понадеялся на конец «криминальной истории» с коллекцией Рерихов Вчера, 17:40
Лента новостей 3:28 МСК
Король Нидерландов признался в тайной работе пилотом авиалайнера Общество, 02:45 Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандала вокруг Трампа Финансы, 02:43 У берегов Камчатки загорелся рыболовецкий траулер Общество, 02:08 СМИ узнали о создании в ИГ подразделения экспертов по химическому оружию Общество, 01:47 В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией Политика, 01:26 СМИ сообщили о желании Трампа создать на Ближнем Востоке аналог НАТО Политика, 00:57 В Волгограде снесут пострадавший от взрыва газа дом Общество, 00:21 «Монако» впервые за 17 лет стал чемпионом Франции по футболу Спорт, 00:01 Совладелец водочного завода «Кристалл» откроет продуктовую сеть Бизнес, 00:00 Белый дом назвал имена кандидатов на пост главы ФБР Политика, Вчера, 23:52 WSJ узнала о возможной связи ВЭБа со строительством отеля Трампа в Канаде Политика, Вчера, 23:40 В Турции задержали туриста из России за кражу в пятизвездочном отеле Общество, Вчера, 23:16 СКР возбудил дело после избиения фельдшера скорой помощи в Пскове Общество, Вчера, 22:59 Россияне узнают о подключении к пенсионной системе из трудового договора Финансы, Вчера, 22:55 На юге Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в 8 раз Общество, Вчера, 22:29 «Спартаку» вручили чемпионский кубок после крупной победы Спорт, Вчера, 22:22 Google представила бета-версию операционной системы Android O Технологии и медиа, Вчера, 22:19 Минфин пополнит Резервный фонд на 600 млрд руб. по итогам года Экономика, Вчера, 22:08 США выразили обеспокоенность после драки демонстрантов с охраной Эрдогана Общество, Вчера, 22:04 Жителей пятиэтажек предложили переселить по соседству с «Ночными волками» Бизнес, Вчера, 21:43 США расширили санкции в связи с иранской ядерной программой Политика, Вчера, 21:42 ЦСКА сохранил отрыв от «Зенита» в борьбе за место в Лиге чемпионов Спорт, Вчера, 21:37 Предпринимателей стали чаще отправлять под домашний арест вместо СИЗО Экономика, Вчера, 21:35 Минобороны Нидерландов заявило о пролете Су-24 рядом с фрегатом Evertsen Политика, Вчера, 21:32 «Дождь» узнал о создании клипа Алисы Вокс по заказу экс-сотрудника Кремля Политика, Вчера, 21:31 Открытие 70-го Каннского кинофестиваля. Фоторепортаж Фотогалерея, Вчера, 21:17 На «Открытие Арене» задержали солиста группы «Би-2» за марихуану Общество, Вчера, 21:12 Возможного фигуранта дела полковника Захарченко уволили из Росгвардии Общество, Вчера, 21:11
В Ростовской области Росгвардия нашла схрон с крупной партией оружия
Материалы по теме МВД ответило на сообщения о найденном в центре Москвы схроне с патронами В Ингушетии обнаружили схрон боевиков с боеприпасами для гранатометов СМИ узнали о схроне с оружием у расстрелявшего пожарных под Смоленском В бывшем здании прокуратуры в Москве нашли схрон оружия
Вчера, 18:09
В Ростовской области Росгвардия нашла схрон с крупной партией оружия

Оперативники ФСБ при поддержке бойцов СОБРа управления Росгвардии по Ростовской области нашли схрон с крупной партией огнестрельного оружия. Об этом говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Силовики установили, что 53-летний житель села Большие Салы Мясниковского района Ростовской области хранил в подсобном помещении своего дома оружие. При обыске правоохранители изъяли автомат АК-74 и два магазина к нему, подствольный гранатомет ГП-25 и четыре гранатометных выстрела ВОГ-25, пистолет-пулемет неустановленного образца, гранату Ф-1 и два гранатомета РПГ-18.

Кроме того, бойцы обнаружили и изъяли два куска пластида общей массой 400 г, 2 капсюль-детонатора, 14 электродетонаторов и около 500 патронов различных калибров.

Бойцы Росгвардии 16 мая в Нефтеюганске изъяли 54 винтовки и 37 тыс. патронов калибра 5,6 мм во время проверки в одной из городских спортивных организаций. По данным ведомства, организация хранила оружие незаконно и нарушала правила его хранения.

В Москве в начале мая возле Павелецкого вокзала сотрудники Росгвардии задержали мужчину с минами и патронами, «предположительно времен Второй мировой войны». 16 патронов оказались боевыми. По словам задержанного, он состоит в одном из поисковых отрядов. «Документов, разрешающих проведение раскопок, у молодого человека не было», — сообщили в ведомстве. Позже выяснилось, что задержанный мужчина оказался ранее неоднократно судимым 40-летним уроженцем Украины.

В Ингушетии в апреле 2017 года сотрудники МВД республики вместе с сотрудниками органов безопасности нашли в селе Экажево Назрановского района крупный оружейный схрон. В частности, сотрудники обнаружили два гранатомета, 21 кумулятивный снаряд для противотанкового гранатомета, ручную противотанковую гранату и около восьмисот гранатометных боеприпасов. Помимо этого там же находились 11 тыс. патронов различного калибра. Тайник принадлежал террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России). 

Теги
оружие, Ростовская область, Росгвардия, схрон
Другие материалы РБК
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
Дачникам и садоводам остался месяц для регистрации в специальном реестре
Тренер рассказала о причинах ухода Юлии Липницкой
Светская хроника: до Москвы дошла нашумевшая на весь мир вечеринка
МОК поймал на допинге 15 олимпийских чемпионов после перепроверки проб
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку