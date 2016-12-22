В Ростовской области Росгвардия нашла схрон с крупной партией оружия

Оперативники ФСБ при поддержке бойцов СОБРа управления Росгвардии по Ростовской области нашли схрон с крупной партией огнестрельного оружия. Об этом говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Силовики установили, что 53-летний житель села Большие Салы Мясниковского района Ростовской области хранил в подсобном помещении своего дома оружие. При обыске правоохранители изъяли автомат АК-74 и два магазина к нему, подствольный гранатомет ГП-25 и четыре гранатометных выстрела ВОГ-25, пистолет-пулемет неустановленного образца, гранату Ф-1 и два гранатомета РПГ-18.

Кроме того, бойцы обнаружили и изъяли два куска пластида общей массой 400 г, 2 капсюль-детонатора, 14 электродетонаторов и около 500 патронов различных калибров.

Бойцы Росгвардии 16 мая в Нефтеюганске изъяли 54 винтовки и 37 тыс. патронов калибра 5,6 мм во время проверки в одной из городских спортивных организаций. По данным ведомства, организация хранила оружие незаконно и нарушала правила его хранения.

В Москве в начале мая возле Павелецкого вокзала сотрудники Росгвардии задержали мужчину с минами и патронами, «предположительно времен Второй мировой войны». 16 патронов оказались боевыми. По словам задержанного, он состоит в одном из поисковых отрядов. «Документов, разрешающих проведение раскопок, у молодого человека не было», — сообщили в ведомстве. Позже выяснилось, что задержанный мужчина оказался ранее неоднократно судимым 40-летним уроженцем Украины.

В Ингушетии в апреле 2017 года сотрудники МВД республики вместе с сотрудниками органов безопасности нашли в селе Экажево Назрановского района крупный оружейный схрон. В частности, сотрудники обнаружили два гранатомета, 21 кумулятивный снаряд для противотанкового гранатомета, ручную противотанковую гранату и около восьмисот гранатометных боеприпасов. Помимо этого там же находились 11 тыс. патронов различного калибра. Тайник принадлежал террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России).