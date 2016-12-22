ФСО предупредила об ограничении прохода на Красную площадь 21-24 мая

Проход на Красную площадь Москвы будет ограничен 21–24 мая. Об этом Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) сообщил ТАСС.
По данным службы, в эти же дни будет закрыт Мавзолей Ленина, допуск к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет. Как сообщает агентство, 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры, на Красной площади в честь праздника пройдет концерт.
Ранее Красную площадь закрывали с 4 по 9 мая из-за подготовки и проведения празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.