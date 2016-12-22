Мединский понадеялся на конец «криминальной истории» с коллекцией Рерихов

Министр культуры России Владимир Мединский выразил надежду, что «криминальная история» с коллекцией Рерихов подходит в концу. Об этом он заявил на выступлении в рамках правительственного часа в Госдуме, передает ТАСС.
«Надеюсь, близится к своему логическому завершению криминальная история, которой более четверти века, связанная с удержанием коллекции Советского фонда Рерихов некоей частной организацией», — заявил Мединский. Он также отметил, что стоимость коллекции, которую «удалось вернуть в собственность России», по оценкам «международных экспертов», превышает 15 млрд руб.
В начале марта в Международном центре Рерихов (МЦР) проходили обыски по делу о мошенничестве руководства Мастер-банка. По версии правоохранительных органов, центр Рерихов получал спонсорскую помощь от обанкротившегося Мастер-банка. Как сообщал источник РБК, финансироваться центр мог из средств, выведенных из банка преступным путем. В ходе следственных мероприятий были изъяты картины Святослава и Николая Рерихов и переданы в Музей Востока. Руководство МЦР тогда заявило, что Минкультуры «планомерно» уничтожает музей Николая Рериха.
В МРЦ также отмечали, что с ноября 2013 года Владимир Мединский и его заместитель Владимир Аристархов «начали политику, нацеленную на полное разрушение музея, захват его зданий и фондов».
В конце апреля Международный центр Рерихов сообщил о незаконном изъятии наследия Рерихов. О том, что полиция изымает картины из центра, также сообщал адвокат МЦР Александр Карабанов. Он отмечал, что в тот день сотрудники правоохранительных органов начали обыск в центре по делу о мошенничестве экс-председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника. Следователи считают, что Булочник на присвоенные деньги приобрел несколько картин, которые затем передал в центр.
В Минкультуры заявили, что «никакого незаконного изъятия наследия Рерихов не происходит». Советник министра культуры Кирилл Рыбак назвал заявление МЦР «провокационным». Он отмечал, что «в рамках следственных действий» по делу Мастер-банка в центре «работают следователи». «Я не могу сказать, что конкретно они изымают, но страхи МЦР сильно преувеличены», — подчеркивал Рыбак.
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что организация будет следить за ситуацией вокруг Международного центра Рерихов.