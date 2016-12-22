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«ВКонтакте» установила рекорд на Украине по числу пользователей за сутки
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«ВКонтакте» установила рекорд на Украине по числу пользователей за сутки
Технологии и медиа, 17 май. 16:49
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«ВКонтакте» установила рекорд на Украине по числу пользователей за сутки

Во вторник, 16 мая, социальную сеть «ВКонтакте» (принадлежит Mail.Ru Group) посетило рекордное число уникальных пользователей с Украины за сутки — 18 млн человек. Об этом говорится в сообществе «ВК Украина».

Таким образом, был побит предыдущий рекорд в 16 млн пользователей в сутки, зафиксированный 21 февраля 2017 года. «Вчера наша социальная сеть стала самым популярным интернет-ресурсом страны», — отмечается в сообщении компании.

Социальная сеть в числе других крупных российских интернет-ресурсов теперь будет заблокирована на Украине. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который предусматривает заморозку активов компаний, а также запрет интернет-провайдерам предоставлять доступ к ресурсам «Яндекса» и Mail.Ru Group, владеющей соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники». Указ вступил в силу 17 мая.

Порошенко не «ВКонтакте»: зачем Украина отказалась от российских соцсетей
 

В отношении Mail.Ru Group (и ее украинской «дочки» ТОВ «Мейл.РУ Україна») санкции вводятся на срок до 15 мая 2020 года. В течение этого времени активы компании на Украине должны быть заблокированы, ей запрещается выводить капитал за пределы страны, украинские граждане и юридические лица не должны совершать сделки с ценными бумагами Mail.Ru Group и передавать ей права на какие-либо объекты интеллектуальной собственности или технологии.

При этом попавшие в санкционный список интернет-холдинги считают, что блокировка не окажет влияния на их финансовые показатели, но негативно отразится на пользователях. «Поскольку доля украинского бизнеса в структуре выручки Mail.Ru Group незначительна, мы не видим причин для корректировки наших финансовых планов и продолжим активно развиваться на рынке в различных направлениях», — говорится в сообщении Mail.Ru Group.

Теги: Украина , «ВКонтакте»
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