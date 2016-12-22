ФАС рассмотрит возможность снижения цен на презервативы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку рынка презервативов для того, чтобы добиться снижения цен на них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Такой анализ рынка проводится во исполнение пункта 20 плана мероприятий по реализации стратегии (противодействия распространения ВИЧ)», — приводит агентство слова представителя ФАС.
В конце апреля глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил план реализации государственной стратегии по борьбе с ВИЧ-инфекцией в стране, включающий в себя 34 мероприятия, среди которых обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при оказании медицинской помощи зараженным, разработка и внедрение технологий социальной адаптации, а также расширение международного сотрудничества по вопросам распространения болезни с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Объединенной программой ООН по ВИЧ и СПИДу.
Также в рамках плана правительство поручило Минздраву, Минпромторгу, Росздравнадзору и ФАС найти механизмы снижения цен на медицинские контрацептивы.