«Дочка» «Ростеха» потратит 6 млрд руб. на строительство завода вакцин

Дочерняя структура госкорпорации «Ростех», Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио»), построит новый завод по производству вакцин в Уфе. Об этом во время интервью РБК на Российском фармацевтическом форуме 17 мая рассказала генеральный директор компании Марьям Хубиева. Она уточнила, что на строительство завода будет выделено 6 млрд руб.
«Нацимбио» в марте 2017 года получила почти 6 млрд руб. от Минздрава на закупку препаратов крови. Часть из оставшихся средств — 432 млн руб. — компания собиралась потратить на строительство нового завода в Кирове и на логистику.
Тогда же «Нацимбио» предупреждала о том, что в апреле 2017 года в России может не остаться вакцин от туберкулеза (БЦЖ и БЦЖ-М 2). По информации источника РБК в «Нацимбио», Минздрав опубликовал извещение о закупке препаратов в конце марта, а значит, поставки лекарств начнутся только после подписания документов, то есть в середине апреля.
Генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева в феврале 2017 года также предупреждала о том, что новый закон Минздрава, ужесточающий правила проверки вакцин, может привести к дефициту этих медикаментов в стране.
Распоряжением от 17 июня 2015 года «Нацимбио» является единственным поставщиком вакцин и других иммунобиологических препаратов, включенных в календарь профилактических прививок России.