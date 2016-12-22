Мединский посоветовал «лечиться» авторам запрета георгиевских ленточек

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что запрет на ношение георгиевских ленточек могут вводить только «больные люди». Об этом Мединский сообщил на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

«Лечиться надо тем, кто вводит такие запреты», — добавил министр в ответ на просьбу журналистов прокомментировать запрет Верховной рады Украины носить георгиевские ленточки.

Ранее, 16 мая, Верховная рада приняла законопроект, который подразумевает запрет на изготовление, ношение и пропаганду георгиевской ленты. Максимальное наказание составит до 15 суток ареста.

Автором законопроекта стал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. В пояснительной записке к документу говорится, что георгиевская лента стала на Украине «символом русской оккупации и агрессии».



