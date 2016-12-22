Путин пошутил про выговор Лаврову из-за секретной информации

Президент России Владимир Путин заявил, что ему придется объявить выговор Сергею Лаврову за то, что он не поделился «информацией высшей степени секретности», которую ему на встрече передал лидер США Дональд Трамп, передает «Интерфакс».

«Кстати говоря, я сегодня уже с ним (с Сергеем Лавровым. — РБК) разговаривал, придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны», — пошутил российский глава государства.

Сами обвинения в адрес Дональда Трампа за то, что он выдал на встрече с Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком секретную информацию, Путин назвал «политической шизофренией».

В понедельник,15 мая, издание The Washington Post со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Дональд Трамп во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком поделился с ними «информацию высшей степени секретности» о деятельности запрещенной в России организацией «Исламское государство». По данным газеты, эти данные были настолько зашифрованы, что их не доверили даже высокопоставленным американским чиновникам.