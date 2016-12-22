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«Роснефть» и Eni подписали соглашение о расширении сотрудничества
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15:06
«Роснефть» и Eni подписали соглашение о расширении сотрудничества

«Роснефть» и итальянская нефтегазовая компания Eni S.p.A. подписали соглашение «О расширении сотрудничества в сферах добычи, переработки, маркетинга и трейдинга». Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте «Роснефти».

Соглашение подразумевает сотрудничество между двумя компаниями в области добычи углеводородов, нефтепереработки и нефтехимии. Также компании будут развивать совместный трейдинг, логистику, сбыт, технологии и инновации.

Соглашение также закрепляет оформленные в 2012 году договоренности о совместном освоении участков Черного и Баренцева морей. Также будут реализованы договоренности по бурению поисковых нефтяных скважин в этих акваториях. Проект будет реализован на лицензионном участке «Западно-Черноморская площадь» на территории России.

Кроме того, «Роснефть» и Eni договорились о дальнейшем расширении международного сотрудничества, в частности, в рамках проекта «Зохр» на египетском шельфе. В декабре 2016 года «Роснефть» приобрела у Eni S.p.A. 30% доли в концессионном соглашении на разработку газового месторождения «Зохр» с возможностью приобретения дополнительных 5% доли, а также 15% доли в операторе проекта. Это месторождение является крупнейшим газовым месторождением, открытым за последние годы. Компании также рассматривают возможность совместных поставок нефтепродуктов в Египет.

Стороны также договорились оценить перспективы взаимодействия в сфере переработки нефти на немецких нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), акционерами которых являются обе компании. Сюда же входит и вопрос оптимизации поставок сырья. 

Теги
«Роснефть», соглашение, Eni, экономическое сотрудничество
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