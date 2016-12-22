Теплоход «Санкт-Петербург» сел на мель в Вологодской области

Пассажирский теплоход «Санкт-Петербург», следовавший из Нижнего Новгорода в Петербург, сел на мель. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Вологодской области.

Инцидент произошел в 08:00 утра 17 мая. Теплоход с 166 пассажирами и 90 членами экипажа на борту сел на мель на 568 км Волго-Балтийского водного пути. Погибших и пострадавших нет. Судно не получило никаких повреждений. Утечки горюче-смазочных материалов и крена также нет.

Как сообщили в МЧС, все пассажиры были обеспечены провиантом и водой на 10 суток.

В 13:05 дня буксир ОТ-2056 помог теплоходу сняться с мели. После этого он смог продолжить движение по маршруту.