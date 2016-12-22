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Выручка «Ростелекома» в первом квартале снизилась на 2,8%
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15:05
Выручка «Ростелекома» в первом квартале снизилась на 2,8%

Выручка госоператора «Ростелеком» в первом квартале 2017 года снизилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 70,4 млрд руб., передает корреспондент РБК с пресс-конференции компании.

Наибольшее снижение — на 24% — показала выручка оператора от сегмента присоединения и пропуска трафика. В компании связывают это с укреплением рубля и изменением объемов услуг присоединения и пропуска трафика, которые предоставляют другие операторы. На 11% уменьшились доходы от фиксированной телефонии. При этом одинаково — на 18% — выросли доходы от платного телевидения и от дополнительных и облачных услуг. Доходы от сегмента широкополосного доступа в интернет увеличились на 7%.

Количество абонентов местной телефонии снизилось на 7%, до 20,3 млн человек. Число клиентов широкополосного доступа в интернет выросло на 5%, до 12,5 млн пользователей, платного ТВ — на 6%, до 9,4 млн домохозяйств.

Выручка от традиционных для «Ростелекома» направлений деятельности, местной телефонии и услуг междугородной и международной связи снижаются несколько лет подряд, и компания пытается компенсировать это развитием новых услуг. По итогам 2016 года «Ростелекому» удалось показать рост выручки, пусть и незначительный (на 0,03%).

Показатель OIBDA (операционная прибыль до амортизации и неденежных расходов) снизился на 12,6%, до 21,6 млрд руб. Среди причин представитель «Ростелекома» назвал высокую базу первого квартала 2016 года, которая была обусловлена списанием отдельных обязательств (речь идет о проекте «РТКомм.Ру» на организацию спутниковой связи на Дальнем Востоке). Также влияние оказало снижение на 0,7 млрд руб. финансирования в проект устранения цифрового неравенства (компания строит волоконно-оптические линии связи до небольших населенных пунктов).

Чистая прибыль «Ростелекома» выросла на 5%, до 3,2 млрд руб. Чистый долг достиг 180 млрд руб., что на 1% выше, чем на конец 2016 года. CAPEX снизился на 7%, до 21,6 млрд руб. По словам старшего вице-президента компании Кай-Уве Мельхорна, по итогам года без учета реализации проекта устранения цифрового неравенства CAPEX компании должен снизиться на 0,5% по сравнению с показателем 2016 года.

«С одной стороны, растет наше цифровое направление бизнеса, с другой — сокращается сегмент традиционных услуг, — говорит Кай-Уве Мельхорн. — Тем не менее мы позитивно смотрим на экономическую ситуацию и подтверждаем свой прогноз по году в целом». Как ранее сообщал «Ростелеком», по итогам 2017 года его выручка должна вырасти примерно на 1%, а OIBDA — в пределах 1%. 

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«Ростелеком»
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