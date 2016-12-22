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Президент «Ростелекома» опроверг закрытие проекта «Спутник»
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14:17
Президент «Ростелекома» опроверг закрытие проекта «Спутник»

Компания «Ростелеком» не намерена закрывать государственный поисковик «Спутник». Об этом сообщил президент корпорации Михаил Осеевский на пресс-конференции 17 мая, передает корреспондент РБК.

По словам Осеевского, проект «Спутник» будет продолжен. «Задача импортозамещения по-прежнему актуальна. Другое дело, что продукт должен быть высокого качества», — заявил Осеевский. Он утверждает, что свою задачу «Спутник» выполнил. Он не составил конкуренцию «Яндексу», однако у страны появился собственный инструмент.

Президент «Ростелекома» пообещал, что будет проведена оптимизация расходов на поисковик. Какая сумма была вложена в его запуск, он уточнить не смог. Конкретные планы развития «Спутника» будут представлены вместе с обновленной стратегией «Ростелекома», которую подготовят до конца этого года.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в компании сообщали, что «Спутник» может быть закрыт или переориентирован на другие задачи. Издание указывало, что «Спутник» так и не стал пользоваться популярностью среди интернет-аудитории: по данным LiveInternet, у sputnik.ru нет даже 1% поискового рынка Рунета, в то время как доля «Яндекса» и Google в апреле составила 54% и 40,8% соответственно. Собеседники издания сообщали, что судьба «Спутника» должна быть определена до 1 июня. 

Теги
«Ростелеком», Михаил Осеевский, «Спутник»
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