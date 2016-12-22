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Актеры сочли «идиотизмом» идею запретить на ТВ сцены распития алкоголя
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14:02
Елена Смирнова, Дмитрий Окрест, Сергей Витько
Актеры сочли «идиотизмом» идею запретить на ТВ сцены распития алкоголя

Запрет на демонстрацию алкоголя на телевидении в дневное время не имеет отношения к нравственному воспитанию человека. Такое мнение высказали опрошенные РБК российские актеры, комментируя соответствующую инициативу Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП).

Как заявил РБК актер Михаил Боярский, запрет на демонстрацию потребления спиртных напитков на телевидении с 06:00 до 23:00 не должен касаться мультфильмов, художественных и документальных картин. «Это художественные произведения, которые имеют право на отклонение. Употребление алкоголя — это часть жизни, и не надо воспринимать это как пропаганду алкоголя. В таком случае надо запретить показывать сцены войны и любого насилия, которое присутствует даже в фильмах про животных», — заявил Боярский. По его словам, принятие такого закона не скажется на нравственном воспитании россиян.

Народный артист СССР Олег Басилашвили отметил, что уровень потребления алкоголя связан с уровнем жизни россиян, а не с демонстрацией распития алкоголя на телевидении.

«Я считаю, что это [законопроект] очередной идиотизм. Пропагандировать [алкоголь] нельзя. Надо соблюдать меру. Вырезать то, что необходимо по замыслу режиссера, — это бред сивой кобылы. И с какой целью? Что, люди не будут пить поэтому?!» — заявил он.

Актер отметил, что масштабы потребления спиртного среди россиян снизятся только тогда, «когда каждый из россиян будет уверен, что его честная, умная работа будет оплачиваться в зависимости от количества его труда, и зарплата его будет расти».

Актер Армен Джигарханян заявил РБК, что «вряд ли просмотр какого-либо фильма может повлиять на решение человека начать пить или бросить пить». «Если мы понимаем кино как искусство, то здесь нельзя допускать любых кардинальных решений», — добавил он.

«Не трогайте кино, пожалуйста!» — отреагировала народная артистка России Инна Чурикова на инициативу руководителя ЦРНАП Павла Шапкина вырезать из фильмов сцены употребления алкогольных напитков.

«Кино отражает то, что происходит в жизни людей. Более того, это художественно необходимо — говорить зрителю правду. Как можно вмешиваться в уже снятые фильмы, имеющие большую эстетическую и художественную ценность? Ведь в них люди выпивают не только от горя, но и от радости, переживают трагедии и драмы. Наивно обвинять кино в том, что народ пьет. Умоляю, не берите ножницы, не пытайтесь резать и калечить наши фильмы. Это наше общее художественное достояние», — сказала актриса.

В свою очередь актер Андрей Ургант заявил РБК: «Запрещать ничего нельзя. Я знаю это, ведь я председатель попечительского совета фонда, который помогает реабилитироваться. Эта мера лишь приведет к взлету алкоголизма и наркомании — так везде, где есть запрет. Лучше бы воровать запретили».

Ранее законопроект, в котором предлагается запретить демонстрацию распития спиртных напитков на телевидении в дневное время, был направлен премьер-министру Дмитрию Медведеву. Инициатор законопроекта, руководитель ЦРНАП Павел Шапкин пояснил РБК, каким образом предлагается осуществлять этот запрет. По его словам, с 6.00 до 23.00 не должны демонстрироваться фильмы «типа «Особенности национальной охоты». По его словам сцену с употреблением алгоголя «должны либо вырезаться из фильма, либо в определенный момент экран должен закрываться». По словам Шапкина, контролировать исполнение закона должны юридические отделы телекомпаний, ФАС и Роскомнадзор. 

Теги
алкоголь, актеры, Боярский, Армен Джигарханян, Телевидение
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