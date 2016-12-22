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Кремль отреагировал на идею запрета сцен с распитием алкоголя на ТВ
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14:09
Кремль отреагировал на идею запрета сцен с распитием алкоголя на ТВ

Кремль отказался комментировать идею запрета показа сцен с распитием спиртных напитков по телевидению. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле могут прокомментировать эту инициативу, Песков ответил: «Никак».

Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) предоставил 17 мая председателю правительства Дмитрию Медведеву проект закона, который запрещает демонстрировать распитие алкоголя по телевидению с 6:00 до 23:00 мск.

​Распитие алкоголя предложили запретить «в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах».

В ЦРНАП считают, что сцены с употреблением спиртных напитков на телевидении «следует воспринимать» как «скрытую рекламу» и «стимулирование (маркетинг) потребления алкогольной продукции».

Глава центра Павел Шапкин рассказал РБК, что сцены распития спиртного нужно либо исключать из фильма, либо «в определенный момент экран должен закрываться». Шапкин считает, что в новых фильмах режиссеры должны вырезать сцены с алкоголем «еще на стадии производства».

Замминистра культуры Владимир Аристархов назвал ситуацию с запретом распития алкоголя на ТВ «абсурдной». По его мнению, не надо лишать граждан «возможности просмотра шедевров, которые учат разумному, доброму, вечному, даже если там кто-то поднимает бокал шампанского».

Аристархов добавил, что решить вопрос поможет создание на телеканалах органов, которые бы думали не только о том, как «заработать на рекламе в прайм-тайм, а о том, как влияет на людей то, что там показывают».

«Первый канал» и ВГТРК отказались комментировать данную инициативу.

Реклама алкоголя в Сети и на телевидении, а также в печатных медиа в России запрещена с 23 июля 2012 года. 

Теги
алкоголь, Кремль, Дмитрий Песков, Телевидение, спиртные напитки, запрет распития алкоголя, ЦРНАП
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