Human Rights Watch призвала Порошенко снять блокировку российских сайтов

Петр Порошенко Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Международная организация Human Rights Watch назвала указ президента Украины Петра Порошенко о блокировке некоторых российских сайтов циничной и политически выгодной атакой на право получения информации. HRW призвала Порошенко отменить указ

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала президента Украины Петра Порошено немедленно отменить указ о блокировке российских сайтов. Об этом говорится в заявлении эксперта организации по Украине Тани Купер.

По мнению Купер, произошедшее — «очередной пример того», с какой «легкостью президент Порошенко неправомерно пытается контролировать общественный дискурс на Украине». «Порошенко может попробовать оправдать свой последний шаг, но это циничная, политически выгодная атака на право получения информации, затрагивающая миллионы украинцев, их личные и профессиональные жизни», — заявила Купер. Она также призвала Украину принять все необходимые меры для защиты свободы слова и информации в стране.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал указ о введении санкций против сотен российских юридических лиц и более тысячи физических лиц. Документ вступил в силу 17 мая.

Указ предписывает украинским провайдерам заблокировать доступ к популярным российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», принадлежащие Mail.Ru Group Алишера Усманова. Указ также предписывает блокировать доступ российской поисковой системе «Яндекс» и ее сервисам, таким как «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Деньги» и другим.

Также под санкции попали российские производители программных продуктов ABBYY, «Лаборатория Касперского», DrWeb и 1C. Запретительные меры коснулись российских медиакомпаний РБК, РЕН ТВ, ТНТ, «НТВ Плюс», «Первого канала», «Звезды», «Москва-24», «России сегодня». В приложении к указу названы также российские банки, авиакомпании, нефтяные компании, предприятия оборонной промышленности.

Председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что для реализации указа Порошенко Украине потребуется около двух лет и $1 млрд.