Human Rights Watch призвала Порошенко снять блокировку российских сайтов

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала президента Украины Петра Порошено немедленно отменить указ о блокировке российских сайтов. Об этом говорится в заявлении эксперта организации по Украине Тани Купер.
По мнению Купер, произошедшее — «очередной пример того», с какой «легкостью президент Порошенко неправомерно пытается контролировать общественный дискурс на Украине». «Порошенко может попробовать оправдать свой последний шаг, но это циничная, политически выгодная атака на право получения информации, затрагивающая миллионы украинцев, их личные и профессиональные жизни», — заявила Купер. Она также призвала Украину принять все необходимые меры для защиты свободы слова и информации в стране.
Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал указ о введении санкций против сотен российских юридических лиц и более тысячи физических лиц. Документ вступил в силу 17 мая.
Указ предписывает украинским провайдерам заблокировать доступ к популярным российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», принадлежащие Mail.Ru Group Алишера Усманова. Указ также предписывает блокировать доступ российской поисковой системе «Яндекс» и ее сервисам, таким как «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Деньги» и другим.
Также под санкции попали российские производители программных продуктов ABBYY, «Лаборатория Касперского», DrWeb и 1C. Запретительные меры коснулись российских медиакомпаний РБК, РЕН ТВ, ТНТ, «НТВ Плюс», «Первого канала», «Звезды», «Москва-24», «России сегодня». В приложении к указу названы также российские банки, авиакомпании, нефтяные компании, предприятия оборонной промышленности.
Председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что для реализации указа Порошенко Украине потребуется около двух лет и $1 млрд.
Китай
Интернет в Китае начал свое развитие в условиях жесткого контроля, в результате чего связи местного сегмента интернета с глобальной Сетью оказались слабо диверсифицированы и лучше поддаются контролю со стороны властей. Так, эксперты отмечают, что около 75% связей местных IP-адресов осуществляется через один узел, что создает техническую возможность контроля интернета. В Китае с 2003 года действует система фильтрации интернет-трафика «Золотой щит», которая известна под названием «Великий китайский файрвол». Система блокирует определенные сайты из черного списка по их IP- или URL-адресам, а также при помощи фильтрации пакетов данных блокирует сайты по ключевым словам. В стране ограничен доступ к таким социальным сетям, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, поисковикам, среди которых Google, крупнейшим мировым СМИ и другим сайтам и сервисам. Считается, что ограничения в интернете используются для борьбы с инакомыслием. Вместе с тем власти позволяют развиваться местным интернет-сервисам: самая популярная социальная сеть в стране — WeChat (около 800 млн активных пользователей в месяц), а аудитория микроблогов Sina Weibo приближается к аудитории Twitter. В 2017 году власти страны объявили новую кампанию по ужесточению контроля в интернете, в центр которой встала борьба с частными виртуальными сетями (VPN), с помощью которых ранее обходились ограничения в интернете.
Турция
Власти Турции неоднократно ограничивали доступ к некоторым интернет-ресурсам. Временные блокировки Twitter и Facebook, как отмечают СМИ, происходили, чтобы предотвратить запрещенное в стране распространение неофициальной информации о терактах. В июле 2016 года во время попытки военного переворота власти страны резко ограничили доступ к YouTube, Facebook, Twitter. Тогда же власти закрыли доступ к сайту WikiLeaks, после того как организация опубликовала почти 300 тыс. электронных писем членов правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР). В декабре 2016 года сообщалось о блокировке в стране Facebook, Twitter, WhatsApp и YouTube, которую правозащитники связывали с арестом оппозиционного лидера Селахаттина Демирташа. В апреле 2017 года сообщалось, что власти Турции заблокировали доступ к интернет-энциклопедии «Википедия» на всей территории страны. Это произошло после того, как в середине апреля в стране прошел референдум, в котором более половины граждан Турции поддержали расширение прав президента. Совет по информационным технологиям и связи ссылался на критикуемый оппозицией за ограничение свободы слова закон «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере». В начале мая суд Анкары отклонил апелляцию Wikimedia, которая просила прекратить блокировку Wikipedia.
Иран
Система фильтрации интернет-трафика также действует в Исламской Республике Иран. Власти страны в 2017 году отмечали, что около 27 млн молодых иранцев пользуется социальной сетью Facebook и мессенджером Telegram, заявляя, что в 2016 году было заблокировано более 160 тыс. профилей в социальных сетях и интернет-страниц. Между тем создатель мессенджера Telegram Павел Дуров отмечал, что в Иране мессенджер особенно популярен и у него около 40 млн активных пользователей. В апреле 2017 года сообщалось, что интернет-провайдеры и мобильные операторы Ирана по решению суда заблокировали функцию голосовых звонков в Telegram.