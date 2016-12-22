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Госдума одобрила введение надзора за вышедшими из тюрьмы экстремистами
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11:53
Госдума одобрила введение надзора за вышедшими из тюрьмы экстремистами

Депутаты Госдумы поддержали в третьем, окончательном чтении законопроект, обязывающий граждан, отбывших наказание за террористические и экстремистские преступления, регулярно являться в полицию. За соответствующие поправки, внесенные ранее правительством, проголосовали 404 депутата, сообщает корреспондент РБК.

Согласно законопроекту, обязательный административный надзор также вводится за теми, кто отбыл срок за покушения на жизнь правоохранителей, судей, а также государственных и общественных деятелей.

Необходимость принятия законопроекта в правительстве мотивируют тем, что «многие осужденные за такие преступления на путь исправления не встают и не прекращают экстремистскую деятельность после освобождения из мест лишения свободы». «Около 70% освободившихся сторонников радикальных структур принимают участие в экстремистских акциях», — говорилось в пояснительной записке.

И если в 2009 году было зарегистрировано чуть более 1 тыс. таких преступлений, то в 2013 году — уже более 1,5 тыс., также регистрируется много случаев посягательства на жизнь правоохранителей и чиновников — более 450 ежегодно, приводится статистика в документе.

Как ранее отмечал председатель профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции, единоросс Василий Пискарев, административный надзор был обычной практикой в 1980-е годы и работал эффективно, но потом перестал применяться. Однако он подчеркивал, что это полезная практика, поскольку институт административного надзора направлен на профилактику рецидива, уверен депутат.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» был внесен в Госдуму 3 декабря 2014 года.

  

Теги
Госдума, экстремизм
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