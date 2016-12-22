Официальное название «Зенит Арены» в Петербурге выберут жители города

Официальное название для стадиона на Крестовском острове в Петербурге, который в данный момент многие обозначают как «Зенит Арена», выберут жители города. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин на своей странице в Twitter.

«Решение о названии [стадиона] будет приниматься по результатам опроса общественного мнения. Может, назовут «Зенит», может, «Стадион имени Кирова», — написал Албин.

В конце февраля агентство ТАСС сообщило, что на время Кубка конфедераций, который пройдет летом 2017 года, стадион будет носить название «Санкт-Петербург Арена».

Вице-премьер Виталий Мутко предложил после завершения чемпионата мира по футболу в 2018 году продать название стадиона. Он заявил, что после того как спортивная площадка перейдет «в собственность, или аренду, или в управление» к «Зениту», у клуба будет «два пути»: присвоить свое имя, или продать название стадиона, как это «сейчас модно в мире».

Строительство стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге началось в 2007 году. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно сдвигались. Как сообщал вице-губернатор Игорь Албин, общая стоимость строительства составила около 43 млрд руб.