СМИ узнали о запрете загсов Москвы проводить свадьбы в шортах и майках

Московские загсы с 1 мая запретили играть свадьбы в шортах, майках и рваных джинсах. Эта информация есть в памятках, которые выдают женихам и невестам в загсах при подаче документов, пишет газета «Известия».

Также в московских загсах отменили услуги по фото- и видеосъемке при регистрации бракосочетаний. На территории загсов запретили распивать спиртное, бить бокалы и осыпать молодоженов «лепестками, рисом, конфетами и т.п.». Это ограничение введено из-за того, что «приводит к травмам, сбору попрошаек и лиц без определенного места жительства, зачастую с открытыми формами инфекционных заболеваний», уточняет издание.

На регистрации брака запретили живую музыку, нельзя приводить с собой музыкантов. Отделения загсов до лета оборудуют техникой, которая их заменит. Стоимость услуг загсов планируют свести к госпошлине.

Заместитель начальника управления загс Москвы Марина Маслова рассказала «Известиям», что ограничения ввели из-за многочисленных обращений индивидуальных предпринимателей, оказывающих платные услуги, за консультациями к сотрудникам загсов, что мешало им работать.

По ее словам, исключение составят лишь дворцы бракосочетания в музее «Коломенское» и на ВДНХ, в которых порядок предоставления платных услуг определяет районная администрация.

В ряде регионов России, по данным газеты, ограничения на коммерческие услуги загсов ввели в 2015 году. Однако сотрудники учреждений заявили изданию, что нареканий от женихов и невест не получали.