СМИ узнали о возможном запрете на импорт муки для кормов для животных

В Министерстве сельского хозяйства России рассматривают возможность ограничить импорт мясокостной муки из Европы, которая используется для производства кормов для домашних животных. Но мясокостной муки российского производства недостаточно, чтобы полностью заменить импорт, также вопросы есть и к ее качеству. Если импорт мясокостной муки будет запрещен, производство кормов в России может сократиться. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, принимавшие участие в совещаниях с директором департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимиром Воликом.
Правительство рассматривает в качестве замены европейским поставщикам производителей из стран Южной Америки, а также из Новой Зеландии, рассказал газете источник, осведомленный о позиции кабмина. Однако, по словам других собеседников, процесс смены поставщика может занять до двух лет и привести к росту себестоимости. Производители кормов для животных планируют обосновать свою позицию в письме правительству, пишет издание.
По данным издания, объем импорта мясокостной муки в 2016 году составил около 90 тыс. т, в то время как объем внутреннего производства — 366,4 тыс. т.