Глава Uber рассказал об отказе Маска в совместном сотрудничестве

Глава Uber Technologies Inc.​ Трэвис Каланик рассказал о неудачных переговорах в 2016 году с основателем Tesla Inc. Илоном Маском о начале сотрудничества в сфере создания беспилотных автомобилей, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на книгу журналиста издания Fortune Адама Лашински «Wild Ride», в которой приводятся слова Каланика.

Глава Uber позвонил Маску и предложил объединить усилия, чтобы впоследствии конкурировать с Apple. Маск, в свою очередь, отклонил эти предложения, заявив Каланику, что это слишком «далекие и нереалистичные» планы, и что он должен заниматься той сферой, в которой у него «получается работать», заявил генеральный директор сервиса такси.

Один из помощников Каланика, практически одновременно с этим разговором выяснил, что разработка беспилотной модели такси являлась приоритетным проектом Tesla. Спустя несколько дней Tesla озвучила план на ближайшие 10 лет, в котором отметила перспективы создания похожего на Uber сервиса, который бы дал возможность владельцам беспилотных автомобилей Tesla сдавать их в лизинг, сообщало Bloomberg 27 июля 2016 года.

Близкий к Маску источник подтвердил агентству информацию о том, что основатель Tesla не принял предложения гендиректора Uber. Однако, по словам собеседника, Маск не отговаривал Каланика от разработки беспилотной машины. Официальные представители компаний не стали комментировать Bloomberg'у эти сообщения.

Разговор Каланика и Маска, по словам автора книги, состоялся, после того как Apple инвестировала $1 млрд в сервис для заказа такси Didi Chuxing, который конкурировал с Uber в Китае.

Tesla отчиталась о рекордных продажах своих автомобилей за первый квартал 2017 года, их продано больше 25 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года компания увеличила производство автомобилей на 64%, а также получила $2,7 млрд дохода.