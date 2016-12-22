Конгресс США потребовал от ФБР записи со встреч Коми с Трампом

Председатель комитета палаты представителей конгресса США по надзору и государственной реформе Джейсон Чаффетс потребовал от ФБР предоставить записи контактов со встреч президента США Дональда Трампа и бывшего главы ФБР Джеймса Коми. Об этом говорится в документе, который опубликован (.pdf) на сайте конгресса.

Обращение подписали представители Демократической партии США, которые входят в комитет палаты представителей по надзору и госреформе и в юридический комитет сената. Члены комитета рассчитывают получить ответ до 24 мая.

В письме они также требуют от комитетов «немедленно начать совместное расследование» возможной вовлеченности президента США Дональда Трампа и его высокопоставленных чиновников в «заговор с целью воспрепятствовать расследованиям», которые проводят ФБР, Министерство юстиции и конгресс на предмет контактов представителей его предвыборной кампании с чиновниками из России.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала о записке Коми, в которой Трамп якобы требовал от него остановить расследование в отношении советника президента Майкла Флинна. Коми записал сообщение президента после встречи с ним, говорится в сообщении газеты, которая ссылается на два знакомых с запиской источника. Однако издание не смогло достать копию записки Коми.

В заявлении конгресса говорится, что если такая записка была, то это «ставит вопрос», пытался ли Трамп повлиять или помешать расследованию ФБР в отношении Флинна.

WikiLeaks объявил награду в $100 тыс. за запись разговора Трампа и Коми. Об этом компания сообщила в своем микроблоге в Twitter 12 мая.

Чиновник ушел в отставку в феврале, так как его заподозрили в дезинформации коллег о переговорах с послом России Сергеем Кисляком. Сейчас Пентагон проводит в отношении Флинна расследование, проверяет скрытые им платежи из иностранных источников.

Бывшая генпрокурор Салли Йейтс в конце января сообщила, что Флинн мог стать субъектом «шантажа» с российской стороны.