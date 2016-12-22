Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
Конгресс США потребовал от ФБР записи со встреч Коми с Трампом 09:08 Опубликовано видео избиения охраной Эрдогана демонстрантов в Вашингтоне 15:26 Мединский посоветовал «лечиться» авторам запрета георгиевских ленточек 15:24 Путин пошутил про выговор Лаврову из-за секретной информации 15:23 Неудобный интернет: почему Украине пригодился российский опыт запретов 14:56 Путин назвал «шизофренией» обвинения Трампа в передаче России секретов 14:55 Путин передал секретное послание G7 через премьера Италии 14:49 Кремль отреагировал на идею запрета сцен с распитием алкоголя на ТВ 14:09 Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу 14:07 Кремль отказался вмешиваться в проект реновации в Москве 13:47 В Подмосковье ракетный полк с системами С-400 подняли по учебной тревоге 13:39 В Кремле прокомментировали обвинения в кибератаке на сайт Порошенко 13:30 Мосгордума приняла столичный закон о реновации 13:28 В Минюсте исключили последствия от иска ЛГБТ-активистов к Кадырову 12:17 Омбудсмен предложила Госдуме четыре поправки в закон о реновации 12:02 Минкультуры ответило на предложение запретить сцены с распитием алкоголя 11:57 Госдума одобрила введение надзора за вышедшими из тюрьмы экстремистами 11:53 В Минюсте рассказали об отсутствии планов ликвидировать «Открытую Россию» 11:12 Киев заявил об отсутствии плана силового возврата Донбасса 10:25 В Совбезе России заявили о «деструктивной деятельности» зарубежных НПО 09:59 Указ Порошенко о блокировке российских соцсетей вступил в силу 08:42
Лента новостей 15:27 МСК
Путин пошутил про выговор Лаврову из-за секретной информации Политика, 15:23 Минфин предложил радикальные поправки в федеральный бюджет Экономика, 15:11 Выезд сборной России по хоккею в Париж задержали из-за поломки поезда Спорт, 15:10 «Роснефть» и Eni подписали соглашение о расширении сотрудничества Экономика, 15:06 Выручка «Ростелекома» в первом квартале снизилась на 2,8% Технологии и медиа, 15:05 Лучшие предложения рынка наличной валюты  15:00   USD НАЛ. Покупка 56,84 Продажа 56,91 EUR НАЛ. 63,08 63,10 Неудобный интернет: почему Украине пригодился российский опыт запретов Дамир Гайнутдинов юрист международной правозащитной группы «Агора» Мнение, 14:56 Путин назвал «шизофренией» обвинения Трампа в передаче России секретов Политика, 14:55 Путин передал секретное послание G7 через премьера Италии Политика, 14:49 Прокуратура проверит превышение выбросов сероводорода в Москве Общество, 14:48 Основной вратарь сборной Германии по футболу пропустит Кубок конфедераций Спорт, 14:42 Синоптики пообещали к выходным в Москве до 25 градусов тепла Общество, 14:25 Теплоход «Санкт-Петербург» сел на мель в Вологодской области Общество, 14:24 Президент «Ростелекома» опроверг закрытие проекта «Спутник» Технологии и медиа, 14:17 Мединский призвал защитить российское кино от Голливуда Общество, 14:11 Кремль отреагировал на идею запрета сцен с распитием алкоголя на ТВ Политика, 14:09 Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу Политика, 14:07 Адвокат попросил ЕСПЧ спасти тяжелобольного арестанта «Матросской тишины» Общество, 14:04 Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился перед Россией на ЧМ-2017 Спорт, 14:03 Актеры сочли «идиотизмом» идею запретить на ТВ сцены распития алкоголя Общество, 14:02 Станцию «Спортивная» в столичном метро временно закрыли для пассажиров Общество, 13:55 Медведев призвал задуматься о регулировании блокчейна Экономика, 13:47 Кремль отказался вмешиваться в проект реновации в Москве Политика, 13:47 В Подмосковье ракетный полк с системами С-400 подняли по учебной тревоге Политика, 13:39 В Кремле прокомментировали обвинения в кибератаке на сайт Порошенко Политика, 13:30 Мосгордума приняла столичный закон о реновации Политика, 13:28 В Mail.Ru Group опровергли обвинения в кибератаке на сайт Порошенко Технологии и медиа, 13:12 Патриарх призвал Порошенко помешать принятию «антицерковных законов» Общество, 13:12
Конгресс США потребовал от ФБР записи со встреч Коми с Трампом
Материалы по теме WikiLeaks объявила награду в $100 тыс. за записи разговоров Трампа и Коми Трамп посоветовал Коми убедиться в отсутствии записей их разговоров СМИ узнали о просьбе Трампа закрыть расследование связей Флинна с Россией Бывшая и.о. генпрокурора США заявила о возможном шантаже Флинна Россией
09:08
Конгресс США потребовал от ФБР записи со встреч Коми с Трампом

Председатель комитета палаты представителей конгресса США по надзору и государственной реформе Джейсон Чаффетс потребовал от ФБР предоставить записи контактов со встреч президента США Дональда Трампа и бывшего главы ФБР Джеймса Коми. Об этом говорится в документе, который опубликован (.pdf) на сайте конгресса.

Обращение подписали представители Демократической партии США, которые входят в комитет палаты представителей по надзору и госреформе и в юридический комитет сената. Члены комитета рассчитывают получить ответ до 24 мая.

В письме они также требуют от комитетов «немедленно начать совместное расследование» возможной вовлеченности президента США Дональда Трампа и его высокопоставленных чиновников в «заговор с целью воспрепятствовать расследованиям», которые проводят ФБР, Министерство юстиции и конгресс на предмет контактов представителей его предвыборной кампании с чиновниками из России.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала о записке Коми, в которой Трамп якобы требовал от него остановить расследование в отношении советника президента Майкла Флинна. Коми записал сообщение президента после встречи с ним, говорится в сообщении газеты, которая ссылается на два знакомых с запиской источника. Однако издание не смогло достать копию записки Коми.

В заявлении конгресса говорится, что если такая записка была, то это «ставит вопрос», пытался ли Трамп повлиять или помешать расследованию ФБР в отношении Флинна.

WikiLeaks объявил награду в $100 тыс. за запись разговора Трампа и Коми. Об этом компания сообщила в своем микроблоге в Twitter 12 мая.

Чиновник ушел в отставку в феврале, так как его заподозрили в дезинформации коллег о переговорах с послом России Сергеем Кисляком. Сейчас Пентагон проводит в отношении Флинна расследование, проверяет скрытые им платежи из иностранных источников.

Бывшая генпрокурор Салли Йейтс в конце января сообщила, что Флинн мог стать субъектом «шантажа» с российской стороны. 

Теги
ФБР, видеозапись, Дональд Трамп, конгресс США, Майкл Флинн, Джеймс Коми, встречи
Другие материалы РБК
Светская львица из России рассказала о шутке Николь Кидман на вечеринке
Новый фильм, собравший в прокате уже $200 млн, стал мировым хитом
Подарок Гитлера: бывший испанский король ездил на необычном автомобиле
"Черная икра была в избытке": россиянка о грандиозной вечеринке в Турции
Финалистка Уимблдона после матча назвала Шарапову обманщицей
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку