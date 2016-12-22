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Bloomberg узнал о выпуске Apple трех новых моделей ноутбуков в июне‍
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08:02
Bloomberg узнал о выпуске Apple трех новых моделей ноутбуков в июне‍

Корпорация Apple Inc. заявила о планах выпуска трех новых моделей ноутбуков в июне этого года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Презентация пройдет на ежегодной технологической конференции в калифорнийском городе Сан-Хосе с 5 по 9 июня. Компания заявила, что выпустит MacBook Pro с процессором Kaby Lake производства Intel и ноутбуки MacBook с 12-дюймовым дисплеем. Также у MacBook Air появится новый процессор. Представители Apple и Intel не стали комментировать эту информацию.

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По данным Bloomberg, примерно 11% от продаж Apple приходится на ноутбуки. Продажа iPhone покрывает около 2/3 от общего объема продаж.

В компании считают, что новинки составят конкуренцию ноутбуку Surface Laptop, который в 2 мая корпорация Microsoft представила на презентации в Нью-Йорке. Компьютер имеет 13,5-дюймовый сенсорный экран PixelSense с разрешением 3,4 Мп, процессор Intel Core i5 или i7 (это зависит от комплектации). Surface Laptop весит не более 1,3 кг. Его толщина 9,9–14,47 мм. По словам разработчиков, ноутбук имеет «тончайший сенсорный LCD-монитор». 

Теги
Apple, MacBook, ноутбуки
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