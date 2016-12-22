ФАС сообщила об оплате Google всех штрафов на 439 млн руб.

Компании Google Inc. и Google Ireland Limited оплатили последний административный штраф в 1 млн руб. по спору с ФАС. Об этом сообщает ведомство, передает ТАСС.
По данным службы, за неисполнение предписания в установленные сроки ФАС назначила два штрафа по 500 тыс. руб. структурам американской корпорации по условиям заключенного в апреле мирового соглашения.
Ранее, 11 мая, Google заявила, что выплатила штраф в размере 438 млн руб. из-за нарушения закона «О защите конкуренции». Таким образом, общая сумма штрафов составила 439 млн руб.
Согласно заявлению ФАС, штраф был выплачен 9 мая. Он стал результатом мирового соглашения, которое ФАС и Google заключили 17 апреля этого года. По условиям соглашения, помимо выплаты, Google не будет препятствовать установке альтернативных сервисов на устройствах на базе операционной системы Android.