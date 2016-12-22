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ФАС сообщила об оплате Google всех штрафов на 439 млн руб.
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Вчера, 18:53
ФАС сообщила об оплате Google всех штрафов на 439 млн руб.

Компании Google Inc. и Google Ireland Limited оплатили последний административный штраф в 1 млн руб. по спору с ФАС. Об этом сообщает ведомство, передает ТАСС.

По данным службы, за неисполнение предписания в установленные сроки ФАС назначила два штрафа по 500 тыс. руб. структурам американской корпорации по условиям заключенного в апреле мирового соглашения.

Ранее, 11 мая, Google заявила, что выплатила штраф в размере 438 млн руб. из-за нарушения закона «О защите конкуренции». Таким образом, общая сумма штрафов составила 439 млн руб.

Согласно заявлению ФАС, штраф был выплачен 9 мая. Он стал результатом мирового соглашения, которое ФАС и Google заключили 17 апреля этого года. По условиям соглашения, помимо выплаты, Google не будет препятствовать установке альтернативных сервисов на устройствах на базе операционной системы Android. 

Теги
ФАС, Google, штраф
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