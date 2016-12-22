На Украине заявили о невозможности полной блокировки российских сайтов

Полностью заблокировать доступ к российским сайтам и сервисам, попавшим под санкции в соответствии с указом президента Петра Порошенко, технически невозможно. Об этом рассказал ​председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, передает «Интерфакс-Украина».

Федиенко отметил, что для блокировки сайтов потребуются время и средства на техническое переоснащение провайдеров и изменение топологии сети. «По состоянию на сегодня это невозможно выполнить», — резюмировал он.

Эту информацию он подтвердил и в комментарии для РБК. Федиенко отметил, что для глобальной блокировки на территории Украины «требуются капиталовложения в районе миллионов долларов и изменения инфраструктуры сетей». При этом Федиенко в беседе с РБК сообщил, что «операторы на первичном уровне для непродвинутого пользователя, который не умеет пользоваться, к примеру, VPN, могут в течение недели ограничить доступ пользователей к сайтам».

Отвечая на вопрос РБК, какие изменения инфраструктуры сетей необходимы операторам Украины, Федиенко заметил, что «украинские сети строились по принципу публичности, сети не фильтровались». «Если сейчас Украина должна что-то фильтровать, тогда нужно четкое понимание покупки трафика одним оператором у другого, наличие определенных систем блокировки», — добавил глава правления Интернет-ассоциации Украины.

Председатель ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины» Татьяна Попова также подтвердила, что ограничения, которые введут в соответствии с указом Порошенко, можно будет легко обойти. «Любой вид блокировки (DNS, URL, IP-адрес, etc) неэффективен, продвинутые пользователи легко его обойдут», — заявила она.

В то же время, как сообщалось ранее, в компании «Укртелеком» заявили о готовности ограничить доступ к российским сайтам за неделю. При этом в компании отметили, что «процесс довольно сложный и требует определенного времени».

Президент Петр Порошенко 16 мая подписал указ о введении санкций против ряда российских компаний и физических лиц, в число которых вошли крупнейшие интернет-сервисы и социальные сети, такие как «Яндекс», Mail.Ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники». После этого глава Украины попрощался на своих официальных страницах в российских соцсетях с читателями.

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