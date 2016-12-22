«Укртелеком» пообещал закрыть доступ к российским сайтам за неделю

Компания «Укртелеком» уже выполняет требования указа президента Украины №133/2017 о запрете предоставления услуг доступа к веб-ресурсам, попавшим под санкции, рассказал РБК директор по корпоративным коммуникациям Михаил Шуранов. Полностью заблокировать доступ оператор может в течение недели.

«Процесс довольно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов. Работы начаты и будут проводиться поэтапно. По предварительной оценке специалистов, будут продолжаться от нескольких дней до недели», — добавил он.

Президент Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций против российских компаний. Ограничения коснулись, среди прочих, ряда российских интернет-компаний и ресурсов, включая соцсеть «ВКонтакте», Mail.Ru Group и «Яндекс». После этого президент Украины попрощался с подписчиками в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В соответствии с текстом указа, провайдеры связи должны ограничить доступ на Украине к сервисам Mail.Ru и двум соцсетям.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, комментируя указ Порошенко, выразил уверенность в том, что украинские пользователи быстро найдут способ обхода блокировок.

«Укртелеком» входит в группу компаний СКМ, которая принадлежит Ринату Ахметову.