Франция оштрафовала Facebook за сбор данных с пользователей соцсети

Национальная комиссия по информационным технологиям и свободе Франции (Commission nationale de l'informatique et des libertes, CNIL) оштрафовала социальную сеть Facebook на €150 тыс. Об этом сообщается в заявлении организации.

В сообщении комиссии говорится, что после объявления ​Facebook в 2015 году об изменениях в политике использования данных CNIL провела выборочную проверку документов соцсети для того, чтобы проконтролировать соблюдение закона о защите данных. По итогам проверок организация обнаружила многочисленные нарушения этого закона. Например, Facebook в «массовом порядке» использовал личные данные пользователей для адресной рекламы, а также следил за их поисковыми запросами при помощи cookies (данные, которые хранятся на компьютере пользователя и содержат информацию о его предпочтениях, настройках и истории посещений сайтов).

Комиссия ранее изучала дело Facebook, а в январе 2016 года предложила компании исправить недочеты за три месяца. Позже срок продлили, но соцсеть так и не приняла требуемых мер.

В июле 2016 года Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) заявило о начале расследования тайного эксперимента Facebook над пользователями, прошедшем в 2012 году. Ведомство хотело выяснить, нарушила ли соцсеть законодательство о защите данных, предоставив возможность исследователям провести психологический тест над пользователями, которые не знали об этом.

Facebook в 2012 году провел эксперимент над 689 тыс. пользователей, предварительно не уведомив их об исследовании. Соцсеть опубликовала результаты эксперимента в официальном журнале американской Академии наук PNAS. Проводившие исследование выяснили, что негативные публикации в новостной ленте пользователя приводят к тому, что он выражает больше отрицательных эмоций в своих сообщениях, и наоборот. Исследователи сделали вывод, что настроение пользователей является результатом «эмоционального заражения».