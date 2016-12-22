СМИ узнали о снижении продаваемого инвесторам пакета акций «Полюса»

Polyus Gold International Ltd Саида Керимова не станет продавать консорциуму инвесторов из Китая блокирующий пакет акций золотодобывающей компании «Полюс», китайские компании могут рассчитывать только на 15%. Компаниям из Китая предложат купить 10%, затем в пределах года с момента подписания итогового соглашения они получат колл-опцион еще на 5% акций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Ранее сообщалось о возможности продажи 25% плюс одной акции.

По оценкам издания, структура Керимова оценивает 10-процентный пакет акций в $8,9 млрд. Второй пакет может стоить на 10% больше первого, пишет газета. В результате продажи акций Polyus Gold International Ltd может получить около $1,4 млрд.

Один из собеседников издания объяснил, что возможное снижение объема акций связано с финансовыми аспектами, и не исключил дальнейшие переговоры о покупке доли 25%. Другой близкий к «Полюсу» источник заявляет, что уменьшение продаваемого пакета связано с тем, что структура Керимова прогнозирует возможность роста его стоимости в среднесрочной перспективе.

В консорциум китайских компаний, заинтересованных в покупке акций, входят инвестиционная Fosun Group, а также частично принадлежащие ей добывающие компании Zhaojin Mining и Hainan Mining. Получить комментарии от представителей «Полюса» и Fosun газете не удалось.

«Полюс» в марте заключила соглашение о продаже доли в 82,34% в Нежданинском месторождении Highland Gold Mining Ивана Кулакова. Сумма сделки составила $158 млн. Нажданинское месторождение считается одним из крупнейших в России.