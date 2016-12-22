«Транснефть» сообщила о нештатной ситуации на НПЗ в Москве

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«Транснефть» заявила о нештатной ситуации на МНПЗ (принадлежит «Газпром нефти»). По словам пресс-секретаря транспортной монополии Игоря Демина, завод остановил прием нефти и сдачу готовой продукции

Московский НПЗ с 14 мая остановил прием нефти из системы «Транснефти» и сдачу готовой продукции в систему. Об этом советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил журналистам, передает «Интерфакс».

По словам Демина, такое решение было принято из-за нештатной ситуации. Пресс-секретарь отказался пояснить РБК причину остановки приема и сдачи готовой продукции.

В пресс-службе компании РБК пояснили, что приостановка приема нефти была связана с ремонтными работами. На НПЗ продолжаются пусконаладочные работы.

«14 мая в 9:30 мск установку получения серы Московского НПЗ остановили в соответствии с технологическими процедурами. Система сработала штатно», — сообщила компания в ответ на запрос РБК.

В пресс-службе пояснили, что установка будет запущена в ближайшее время согласно технологическому регламенту. «Данные комплексной системы экологического мониторинга свидетельствуют об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ», — добавили в пресс-службе.

Ранее, 14 мая, Мосэкомониторинг фиксировал превышение в 17 раз нормы концентрации сероводорода на юге Москвы. По данным ведомства, превышение в 17 раз было зафиксировано в Гурьевском проезде в 05:00 мск. В 06:00 мск норма там была превышена в 13 раз.

Кроме того, советник президента добавил, что сейчас действует ограничение по поставкам на Пермский НПЗ ЛУКОЙЛа. Как сообщает «Интерфакс», ограничение по поставкам нефти на Пермском НПЗ действует с мая после пожара на вакуумном блоке установки АВТ-4.

В ноябре 2016 года Пермский НПЗ остановил прием нефти после временного отключения электроэнергии. Как сообщила пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», была задействована резервная схема энергоснабжения от внешних сетей.