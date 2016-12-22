Биржевой курс доллара обновил минимум с начала мая

Курс доллара на Московской бирже опустился до отметки 56,5041 руб., что примерно на 59 коп., или 1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Достигнутый на пике снижения уровень стал минимальным показателем с 26 апреля 2017 года.

Одновременно с этим курс евро снизился до 61,786 руб., что на 65,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Так дешево евро на Московской бирже не стоил с 27 апреля 2017 года.

Укрепление рубля происходит на фоне роста мировых цен на нефть. После появления новостей о намерении России и Саудовской Аравии совместно добиваться продления соглашения о заморозке нефтедобычи стоимость барреля Brent на бирже ICE превысила $52.

К 10:35 мск стоимость барреля Brent составляла $52,12, курс доллара на Московской бирже достиг отметки 56,5413 руб., курс евро — 61,85 руб.