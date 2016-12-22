Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года

Президент Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности на период до 2030 года. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
Указ вступает в силу с 15 мая.
Согласно документу, правительству поручено разработать в течение трех месяцев меры организационного и правового характера для реализации Стратегии экономической безопасности. Также правительство должно осуществлять контроль за реализацией стратегии.
Стратегия предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае санкций иностранных государств, а также принятие мер для деофшоризации экономики. Кроме того, стратегия нацелена на оптимизацию потоков трудовой миграции и на борьбу с коррупцией и теневой экономикой.
К угрозам экономической безопасности отнесены дискриминационные меры против ключевых секторов, рост конфликтного потенциала в зонах интересов России. Также среди угроз в документе выделено исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития России и изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы.