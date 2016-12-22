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Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года
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15 мая, 09:23
Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года

Президент Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности на период до 2030 года. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу с 15 мая.

Согласно документу, правительству поручено разработать в течение трех месяцев меры организационного и правового характера для реализации Стратегии экономической безопасности. Также правительство должно осуществлять контроль за реализацией стратегии.

Стратегия предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае санкций иностранных государств, а также принятие мер для деофшоризации экономики. Кроме того, стратегия нацелена на оптимизацию потоков трудовой миграции и на борьбу с коррупцией и теневой экономикой.

К угрозам экономической безопасности отнесены дискриминационные меры против ключевых секторов, рост конфликтного потенциала в зонах интересов России. Также среди угроз в документе выделено исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития России и изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы. ​ 

Теги
Владимир Путин, экономическая безопасность
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