Нефть выросла на фоне заявлений о возможном продлении заморозки добычи

Цены на нефть растут в понедельник утром, после того как Россия и Саудовская Аравия сообщили об общей позиции о необходимости продления заморозки добычи.​ Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08:04 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,8%, до $51,69 за барр. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,86%, до $48,69 за барр.

Ранее стало известно, что глава Минэнерго России Александр Новак и министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалех по итогам переговоров в Пекине договорились выступить с предложением о продлении венского соглашения о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев.

До этого о готовности продлить режим заморозки уровня добычи заявили министры нефти Ирака ​и Алжира. Вопрос о продлении ограничений станет главной темой на саммите ОПЕК в Вене 25 мая.