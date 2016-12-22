Крупнейший банк Азербайджана подал заявление о банкротстве

Международный банк Азербайджана (МБА) подал заявление о банкротстве в американcкий суд, сообщает The Wall Street Journal. Причиной этому является желание реструктуризовать долг в размере $3,3 млрд.

Как утверждает WSJ, причиной финансовых проблем банка стали колебания цен на нефть и девальвация национальной валюты. С помощью заявления о банкротстве руководство банка надеется избежать судебных исков со стороны кредиторов

В Минфине Азербайджана отметили, что с озабоченностью следят за судьбой банка. «Финансовая жизнеспособность МБА имеет решающее значение, так как банк может продолжать предоставлять важные банковские услуги для экономики Азербайджана», — заявил глава Минфина Самир Шафиров.

Слушания по заявлению банка намечены на 7 июня. 23 мая в Лондоне состоится встреча с инвесторами банка.

МБА существует с 1992 года. Он является одним из двух государственных банков в Азербайджане. Дочерняя структура МБА, банк «МБА-Москва», действует в России.