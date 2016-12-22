Отток капитала из России в январе—апреле 2017 года вырос более чем вдвое

Тинькофф Банк рассказал о росте рынка кредитных карт впервые за два года

ЦБ признал структурный сдвиг в финансовой системе России

Биржи слабо отреагировали на введенные Порошенко санкции

Власти Москвы потратят более 400 млрд руб. на строительство дорог

Visa назвала работающие с Android Pay российские банки

«Дочка» АСВ за месяц подала 12 тыс. исков к украинским банкам

Экс-гендиректора «дочки» «Газпрома» обвинили в растрате 223 млн руб.

Акции МГТС подорожали почти на 40%

Чистая прибыль ВТБ в первом квартале выросла в 46 раз

Биржевой курс доллара обновил минимум с начала мая

Спекулянты в США резко сократили ставки на укрепление рубля

ФНС решила подключить банки к сбору «налога на Google»

Путин заявил о повышении реальных доходов россиян

Крупнейший банк Азербайджана подал заявление о банкротстве

Сбербанк заявил об отражении хакерской атаки на свою инфраструктуру

Финансовый сектор России не пострадал от хакерской атаки

На Украине число миллионеров сократилось на четверть

Полиция задержала выдававших кредиты под залог бочек с водой банкиров

Нацбанк Украины получил заявки на покупку «дочки» ВЭБа

Стоимость акций «Системы» впервые за два года упала ниже 13 руб.