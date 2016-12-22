Отток капитала из России в январе—апреле 2017 года вырос более чем вдвое

Банк России объявил о существенном увеличении оттока капитала из России в январе—апреле 2017 года. По данным регулятора, чистый вывоз капитала частным сектором за этот период составил $21 млрд, что более чем вдвое превышает показатель первых четырех месяцев предыдущего года (было $9,8 млрд).
«При этом в отличие от ситуации годом ранее определяющее воздействие на текущий уровень чистого вывоза капитала оказали операции банковского сектора по размещению средств за рубежом при продолжающемся снижении иностранных обязательств банков», — отмечается в сообщении ЦБ.
В ЦБ пояснили, что прочие сектора экономики в январе—апреле 2017 года, напротив, выступали нетто-импортерами капитала.