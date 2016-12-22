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Эксперт в сфере менеджмента Адизес назвал проблемы госуправления в России
2 мая, 11:46
Николай Гришин
Эксперт в сфере менеджмента Адизес назвал проблемы госуправления в России

Ицхак Адизес

Фото: из личного архива
Основатель Adizes Institute Ицхак Адизес заявил в интервью РБК, что ключевые проблемы российского госуправления — это коррупция и бюрократия. И предложил пути решения

Один из самых известных специалистов по менеджменту Ицхак Адизес заявил в интервью РБК, что России необходимо Министерство дебюрократизации. «Коррупция возникает везде, где есть перемены — это как стена, в которой образуются дыры после каждого нового землетрясения. Так что же, совсем отказаться от перемен? Нет, постоянно, 24 часа в сутки обновлять законы, латая эти дыры. Эту функцию могло бы взять на себя Министерство дебюрократизации», — заявил Адизес. Причем его глава должен одновременно быть премьер-министром.

По мнению Адизеса, возглавить такое ведомство мог бы руководитель Сбербанка Герман Греф, который достиг успехов в реформе крупнейшего банка страны. «Это человек, у которого получилось бы изменить все правительство России. Он бесстрашен в борьбе с трудностями», — считает Адизес.

Полную версию интервью Ицхака Адизеса читайте на РБК

Гуру менеджмента убежден, что Россия могла бы совершить «настоящий прорыв в считаные годы», например, в высокотехнологичных индустриях и стать «передовой цифровой державой», но этому мешают бюрократы. В итоге передовые технологии используют зарубежные компании, а лучшие математики и программисты уезжают из страны.

Ицхак Адизес — основатель Adizes Institute (Калифорния), бизнес-консультант нескольких сотен компаний (Bank of America, Coca-Cola, IBM и др.), консультант по политическим вопросам при правительствах Швеции, Бразилии, Израиля, Мексики. Доктор Адизес автор 20 книг по менеджменту, изданных на 26 языках, и один из самых высокооплачиваемых консультантов в мире.

С 2011 года Ицхак Адизес проводит в России семинары для руководителей компаний, принимает участие в инвестфорумах. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал такую оценку его выступлениям: «Рекомендации профессора Адизеса порой поражают своей простотой и универсальностью, а емкие, отточенные фразы и меткие определения — одни из самых цитируемых в деловых кругах». 

Теги
Адизес, проблемы госуправления
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