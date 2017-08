Трамп решил пожертвовать $1 млн на помощь пострадавшим от урагана «Харви»

Дональд Трамп пожертвует из личных средств $1 млн в фонд борьбы с последствиями урагана «Харви», заявили в Белом доме. Ранее такую же сумму перевел на эти цели благотворительный фонд актера Леонардо Ди Каприо

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis / EPA)

Президент США Дональд Трамп решил пожертвовать в фонд помощи пострадавшим от урагана «Харви» $1 млн из собвственных средств.

Об этом, как сообщает Reuters, журналистам рассказала пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

​«Я рада сообщить вам, что [Дональд Трамп] хотел бы присоединиться к усилиям, которые, как мы видели, предприняли люди по всей стране, и пожертвовать в фонд $1 млн из личных средств», — сказала Сандерс.

«Я точно знаю, что он хочет перечислить их лично. Он сказал, что это его собственные средства», — заверила Сандерс.

Одновременно с появлением этой новости в ленте агентства Трамп опубликовал твит, в котором поблагодарил всех, кто добровольно или по долгу службы участвовал в ликвидации последствий урагана. Он назвал их героями, однако не упомянул о своем решении пожертвовать деньги.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что благотворительный фонд актера Леонардо Ди Каприо перевел на эти цели $1 млн. Деньги поступили на счет фонда Harvey Recovery Fund, который собирает пожертвования на помощь пострадавшим от стихии, отмечает издание. Он был основан благотворительной организацией One Way, глава которой, Брайан Галлахер, лично выразил благодарность актеру за пожертвование. «Мы безмерно благодарны за щедрость Леонардо Ди Каприо и его фонда. Ответ на вызов, которым стал ураган «Харви», требует от нас лучшего — это именно то, чем является этот дар», — заявил Галлахер.



Как пишет издание, ранее на помощь пострадавшим районам страны средства пожертвовала актриса Сандра Буллок. Она также выделила в качестве поддержки $1 млн.

Ураган «Харви», который обрушился на южные штаты, стал сильнейшим за последние 12 лет. Число погибших в штате Техас достигло, по последним данным, 39 человек, стихия затронула около 100 тысяч домов.