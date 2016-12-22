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СБУ сообщила о расследовании двух покушений на Порошенко
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СБУ сообщила о расследовании двух покушений на Порошенко
Политика, 12:06
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СБУ сообщила о расследовании двух покушений на Порошенко
По данным спецслужбы, на президента Украины покушения готовились дважды, а вот по поводу посягательств на жизнь главы Верховной рады и правительства у них данных нет
Петр Порошенко (Фото: Сергей Харченко / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) ведет расследование двух уголовных дел, открытых по фактам покушений на президента страны Петра Порошенко, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на ответ спецслужбы на журналистский запрос.

Документ опубликовал на своей странице в сети Facebook журналист Сергей Босак.

«По состоянию на 29.08.2017 в производстве следственных органов СБ Украины находятся два уголовных производства, начатых по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК Украины по факту возможного посягательства на жизнь президента Украины П. Порошенко», — говорится в документе.

В ответе спецслужбы отмечается также, что дел, связанных с покушениями на главу правительства Украины Владимира Гройсмана и председателя Верховной рады Андрея Парубия, СБУ не расследует.

Ранее сообщалось, что 22 августа во время визита Порошенко в Харьковскую область правоохранительные органы получили сигнал о подготовке покушения на президента. О спланированном нападении тогда сообщил позвонивший по телефону аноним.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: СБУ , Петр Порошенко
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