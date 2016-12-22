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Россияне назвали бедность, цены и безработицу главными проблемами
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Россияне назвали бедность, цены и безработицу главными проблемами
Политика, 07:04
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Россияне назвали бедность, цены и безработицу главными проблемами
Большинство россиян считает самыми острыми проблемами страны рост цен, безработицу, бедность и обнищание. К такому выводу пришли социологи Левада-центра. А меньше всего граждан беспокоит ограничение демократических свобод
Фото: Антон Буценко / ТАСС

Вечные ценности

Исследование о том, какие из проблем тревожат россиян сильнее всего, было проведено социологами Левада-центра в августе 2017 года (есть у РБК). В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет в 48 регионах.

Большинство респондентов назвали самой серьезной проблемой рост цен (61%). На протяжении 20 лет исследований она была одной из самых важных: в июле 1999 года число придававших ей первостепенное значение дошло до максимальной отметки в 86%. В августе 2015 года таких было 78%, год назад — 72%. Это вполне объяснимо, если учесть, что именно на конец 2014 года — начало 2015 года пришлись наиболее значительные колебания курса рубля. 15 декабря 2014 года национальная валюта упала более чем на 8% — курсы к закрытию торгов составили 64,45 и 78,87 руб. за доллар и евро. Это падение стало рекордным с января 1999 года, cообщал тогда РБК.

Кроме того, в тройку самых острых проблем, согласно опросу Левада-центра, вошли бедность и обнищание населения (волнуют 45% респондентов), а также рост безработицы (33%). Такое же количество россиян озабочены коррупцией. Больше всего недовольных взяточничеством россиян (39%) было в августе 2013 года. Социолог Левада-центра Карина Пипия объяснила это РБК эффектом протестных акций 2012 года, которые спровоцировали в том числе общественную дискуссию о коррупции.

Проблемы роста цен, безработицы и обнищания населения — это те категории, которыми сложнее всего манипулировать с помощью пропагандистских механизмов: каждый ощущает эти проблемы на себе, поэтому именно их во время опросов респонденты упоминают в первую очередь, сказала РБК Пипия. Если интерес к войне на Украине снижался с 2014 года (с 22 до 14%), поскольку эта тема стала уходить из основных сюжетов телевидения, то рост цен — это то, с чем россияне сталкиваются каждый день безотносительно выпусков теленовостей, отметила она. Проблема коррупции на протяжении всего периода исследований, как и рост цен, также считается одной из наиболее острых, указывает Пипия.

Меньше всего опрошенных — всего 4% — сказали социологам, что их сильнее всего беспокоит ограничение гражданских прав, демократических свобод и давление на независимые СМИ. За все время исследований этот показатель ни разу не превысил 5%, но он несколько подрос с августа 2013 года, когда находился на уровне 3%.​

Проблемы с региональной спецификой

11% респондентов назвали самой серьезной проблемой санкции против России, 10% — наплыв мигрантов. Но это те проблемы, которые очень разнятся от региона к региону, подчеркивает Пипия. По ее словам, для четверти московских респондентов именно проблема мигрантов была ключевой, в целом же по России этот показатель оказывается ниже. То же касается ограничений гражданских свобод — как о проблеме об этом больше говорят представители среднего класса, москвичи, потому что больше интересуются политикой, добавляет эксперт.

При этом две проблемы — рост числа уголовных преступлений и задержки зарплаты — за все время исследований показали резко отрицательную динамику. Так, летом 1997 года именно задержки зарплат (63%) и ситуация с преступностью (54%) значились среди основных проблем, сейчас же рост уголовных преступлений основной проблемой назвали лишь 8% опрошенных, а на проблемы с зарплатой указали лишь 6% россиян.

Экономические проблемы всегда доминируют над политическими и социальными, прокомментировал результаты опроса политолог Константин Калачев. Однако, по его мнению, многое зависит от формулировок. «Понятно, что абстрактные гражданские свободы мало кого волнуют, но если бы людей спросили о праве отстаивать свои права, скажем, путем забастовки, то ответы были бы другими», — отметил он. То же касается безработицы — высокие цифры отражают не реальное состояние на рынке труда, а потенциальный страх людей потерять работу и не найти ту, которая будет соответствовать запросам, полагает эксперт.

Автор: Вера Холмогорова.
Теги: Инфляция , Левада-центр , соцопрос , безработица
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