Представители Усманова не ждут от Навального удаления ролика о Медведеве

Алишер Усманов Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Миллиардер Алишер Усманов в своем иске не требовал от Алексея Навального удалить весь фильм-расследование ФБК о премьере Дмитрии Медведеве, а только те фрагменты, в которых упоминается бизнесмен

В исковом требовании миллиардера Алишера Усманова к политику Алексею Навальному не идет речи об удалении всего фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о премьер-министре Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон». Суд постановил удалить только те фрагменты, которые порочат честь и достоинство заявителя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бизнесмена, поступившем в РБК.

«Однако, в соответствии с исковым требованием А.Б. Усманова и решением суда, этот иск удовлетворившим, удалению подлежат только те фрагменты этого ролика, а также других материалов Навального и ФБК на Youtube и его собственных ресурсах, которые порочат честь и достоинство господина Усманова. Подчеркиваем, мы в своем иске не принуждаем Навального удалять весь ролик целиком», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Усманова обвинили Навального в манипуляции общественным мнением, «что вызывает уже не удивление, а отвращение».

Руководитель юридической службы ФБК Иван Жданов в беседе с РБК сообщил, что из опубликованного видеоролика «Он вам не Димон» невозможно удалить отдельные фрагменты об Усманове. «Сторона истца это прекрасно понимает. Невозможно взять и выдернуть из ролика какую-то часть и просто ее удалить. Фактически это требование удаления нашего фильма. Исполнять мы это [решение], конечно не будем», — заявил он. По его словам, изначально в иске действительно говорилось об удалении из фильма только фрагментов, касающихся Усманова. Однако даже если бы судья постановила удалить лишь фрагменты, «это бы было равнозначно тому, чтобы удалить весь фильм», подчеркнул он. «Судья вышла за пределы своих полномочий и удовлетворила гораздо больше требований, чем просил формальный истец. Хотя об этом ее никто ни разу не просил», — заметил Жданов.

Встретились в суде: как развивался конфликт Усманова с Навальным

Ранее в среду, 31 мая, Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова к Алексею Навальному и ФБК и признал распространенные политиком и фондом сведения не соответствующими действительности и порочащими честь миллиардера. В частности, судья Марина Васина обязала ответчиков по иску в течение десяти дней удалить фильм-расследование о Медведеве «Он вам не Димон», а также несколько публикаций в социальной сети Facebook и на сайте Навального. Также политика обязали удалить из своего блога запись о том, что Усманов давал взятку вице-премьеру Игорю Шувалову, а также то, что бизнесмен вводит цензуру в подконтрольном ему ИД «Коммерсантъ». Навальный должен будет в течение трех месяцев опубликовать опровержения.

Алексей Навальный в ответ на это сказал, что не намерен удалять из общего доступа в интернете фильм «Он вам не Димон», даже несмотря на соответствующее постановление суда.

Юрист, эксперт в области интеллектуальной собственности Вадим Колосов в разговоре с РБК пояснил, что Навальный имеет право не удалять публикацию только в том случае, если решит обжаловать решение суда, а апелляционная комиссия не вынесет свое постановление.

​«При таком стечении обстоятельств, пока апелляция не вынесет свое постановление, судебное решение не вступит в законную силу и исполнительный лист на него тоже не выпишут», — пояснил Колосов. При этом, по его словам, если будет вынесено решение с обязательством удалить информацию из интернета, приставы могут предпринять меры, направленные на удаление информации, — «в частности, они смогут обратиться к провайдеру, который обеспечивает серверы для соответствующего сайта».

В конце апреля Усманов подал иск на Навального в суд из-за расследования ФБК «Он вам не Димон» об активах главы российского правительства Дмитрия Медведева. Все активы премьера в ФБК оценили в 70 млрд руб. В том числе в фильме-расследовании шла речь о том, что однокурсник Медведева Илья Елисеев и управляемый им фонд «Соцгоспроект» получили от Усманова по договору дарения земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе (его стоимость ФБК оценивает в 5 млрд руб.). Авторы расследования заявляют, что передача земли и участка Усмановым были взяткой. Бизнесмен это неоднократно опровергал: по словам миллиардера, участок в Знаменском был передан «Соцгоспроекту» в обмен на участок на Рублево-Успенском шоссе.