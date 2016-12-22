СМИ узнали о готовности Трампа выйти из Парижского соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время объявит о выходе США из Парижского соглашения по климату. Сообщения о том, что решение уже принято, со ссылкой на анонимные официальные источники опубликовали агентства Associated Press, Reuters, а также издания Politico и CNN.

О том, что Трамп намерен пойти на этот шаг, первым сообщил со ссылкой на два источника с непосредственным знанием о принятом решении информационный ресурс Axios. Сразу после этого сообщения о том, что выход США из соглашения неминуем, стали появляться на основных информационных агентствах и в других американских СМИ.

28 мая Axios сообщал со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, что Трамп проинформировал доверенных лиц о том, что в ближайшее время выйдет из этого соглашения. Трамп тогда написал в своем Twitter, что объявит о решении относительно Парижского соглашения по климату «на следующей неделе».

В этот раз Трамп также оперативно отреагировал на появляющиеся сообщения в своем Twitter, демонстрируя, что его решение не торопить события неизменно. «В ближайшие дни я объявлю свое решение по поводу Парижского соглашения», — написал он.

В минувшую субботу, 27 мая, в итальянском курорте Таормина завершился двухдневный саммит стран «Большой семерки» — Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Участникам саммита не удалось договориться с Дональдом Трампом по вопросам об изменении климата: соглашение по экологии и противодействию глобальному потеплению так и не было согласовано.

Дональд Трамп неоднократно пренебрежительно отзывался об антропогенном происхождении теории глобального потепления, называя ее мистификацией и выдумкой. «Вся наша дискуссия по климату была тяжелой, если не сказать разочаровывающей. Пока неясно, собирается ли Вашингтон оставаться в Парижском соглашении или нет», — рассказала на итоговой пресс-конференции в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года. Его подписали 95 стран. Среди стран, уже ратифицировавших соглашение, — Китай, Франция, Германия, США (всего документ ратифицировали 147 государств). Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.

Главная цель соглашения — ослабить негативное влияние деятельности человека на климат и затормозить процесс глобального потепления, регулируя выбросы парниковых газов в атмосферу. Кроме того, документ предусматривает выделение финансовой помощи развивающимся странам — по $100 млрд для реализации экологической политики.

Выйти из этого соглашения Трамп обещал еще во время своей предвыборной кампании. Издание Politico называет этот шаг «победой националистического крыла» Белого дома, сторонников «жесткой линии» во главе с советником Трампа Стивеном Бэнноном, который считает, что исполнение условий Парижского соглашения будет сдерживать экономическое развитие США. При этом, по сообщению The Wall Stree Journal, Трамп не вышел из соглашения сразу после своего избрания из-за влияния своей дочери Иванки Трамп и ее мужа, советника Трампа Джареда Кушнера.